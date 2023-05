Harde smak door flauwe grap: wielertocht gaat mis nadat ’lolbroeken’ routebord omdraaien

Tijdens de wielertocht Classico Boretti is zaterdag een wielrenner hard ten val gekomen op de Panoramaweg in het Gelderse Bennekom. De oorzaak? Onbeke

17-05-2023 17:50:57

Op een (openbare) weg kun je van allerlei obstakels en hindernissen tegenkomen. Als je als een blind paard op de fiets gaat zitten en vervolgens onderuit gaat is dat mi toch je eigen stomme schuld.



Laat onverlet dat het omdraaien van een routebord ook niet in de haak is. Maar dat heeft naar mijn idee weinig tot niets te maken met die valpartij.