Selena Gomez niet zuinig op nieuwe nier, donor woest

Een nier doneren aan iemand die hem nodig heeft wordt alom beschouwd als een van de puurste cadeaus die je als mens kunt geven. Het is een ingrijpende operatie voor zowel de gever als de patiënt. Des te lulliger is het daarom, wanneer degene met de nieuwe nier de kantjes er vanaf loopt na de operatie. Dat wordt gezegd over de Amerikaanse zangeres Selena Gomez. Zij kreeg een nier van haar vriendin Franca. Die is niet te spreken over het alcoholgebruik van Gomez.



"Er zijn geen woorden om mijn vriendin te bedanken. Zij gaf me het ultieme cadeau door zichzelf op te offeren en haar nier aan mij te geven." Met die woorden beschreef Selena de heldendaad van Franca eerder op Instagram. Ondertussen woedt op het sociale medium een oorlog tussen Franca en de fans van Gomez, vanwege de uitspraken die Franca's vader over Selena's nier doet in de media.



In de Spaanse talkshow Primer Impacto is de vader openhartig over de problemen die de twee met elkaar hebben sinds de operatie. Gomez is door Franca aangesproken over haar drankgebruik. Ze blijft drinken, terwijl ze zuinig zou moeten zijn op de nieuwe nier. Het zou hebben geleid tot een ware vete. "Ik snap het wel, mijn dochter heeft haar nier niet afgestaan zodat Selena kan drinken op feestjes. Dat is wel erg ondankbaar", aldus de vader.



De fans van Selena Gomez, die zelf vooral bekend werd door haar relatie met Justin Bieber, zijn onverbiddelijk. "Wat het meest pijn deed was: 'Ik hoop dat iemand jouw andere nier eruit rukt via een lichaamsopening, jij hoer.'", vertelde Franca aan TMZ.

