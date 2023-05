Gratis ov-kaartjes in Amsterdam voor lage inkomens blijken voor iedereen te bestellen

In de regio Amsterdam kunnen huishoudens met lage inkomens vanaf maandag acht gratis ov-kaarten aanvragen waarmee ze anderhalf uur kunnen reizen. Die actie heeft de Vervoerregio Amsterdam opgezet in samenwerking met vervoerders GVB, EBS en Connexxion, vanwege de gestegen ov-tarieven. In totaal kan de vervoersregio ruim 730.000 gratis kaarten verdelen.



De kaartjes zijn bedoeld voor iedereen die tot 130 procent van het minimuminkomen verdient, maar iedereen kan de kaarten aanvragen via www.gratis-ov.nl. Dat bevestigt een woordvoerder van de vervoerregio na bericht van AT5.



"We hebben er voor gekozen om de website zo toegankelijk mogelijk te maken. Enerzijds omdat het vanwege privacyregels niet mogelijk is om te toetsen op inkomen. En anderzijds zodat het zo makkelijk mogelijk is voor mensen om de gratis kaarten aan te vragen. We gaan uit van het goede van de mens en hopen dat alleen de mensen die het nodig hebben de gratis kaarten aanvragen", aldus de woordvoerder. De kaarten worden ook vergeven via voedselbanken, kringloopwinkels en andere maatschappelijk betrokken organisaties.



De ov-kaartjes zijn geldig in de bus, tram en metro in de veertien gemeenten van de regio. Er zijn nog ruim 600.000 gratis kaartjes beschikbaar. "Dat betekent dat er inmiddels al 100.000 kaartjes zijn aangevraagd", aldus de woordvoerder van de vervoerregio.



Afgelopen jaar stegen de prijzen voor het ov gemiddeld met 7,24 procent door hogere energiekosten, lonen en inflatie. "We zijn blij dat we nu deze gratis ov-kaarten kunnen uitdelen", aldus vervoerswethouder en voorzitter van de vervoerregio Melanie van der Horst. "Ik realiseer me dat het helaas geen structurele oplossing voor stijgende tarieven is, maar ik hoop dat we hiermee toch een bijdrage kunnen leveren aan huishoudens die het moeilijk hebben. Intussen blijven wij bij het Rijk er op aandringen de btw op ov-kaartjes af te schaffen."



Onder de Vervoerregio vallen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Reacties

11-05-2023 12:28:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.830

OTindex: 85.683

Leuke actie. Maar 8 kaarten? Hoeveel of hoever kun je daarmee reizen? 1x anderhalf uur is niet veel en niet ver. Druppel op een gloeiende plaat.

11-05-2023 12:37:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.545

OTindex: 28.203

@allone : In anderhalf uur kan ik net op en neer naar Zwolle (mijn provinciehoofdstad op 20 km). Maar dan heb ik geen tijd om er ook maar iets te doen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: