Man die spuwde naar agenten moet 70 jaar (!) achter tralies

De 36-jarige Larry Pearson uit Lubbock, in de Amerikaanse staat Texas, werd gisteren veroordeeld tot 70 jaar cel wegens het spuwen naar politieagenten, zo melden lokale media. Hij moest zich ook voor de rechter verantwoorden wegens een overval met geweld en huiselijk geweld.



Pearson werd in mei 2022 gearresteerd wegens huiselijk geweld. Het slachtoffer vertelde de politie dat Pearson haar meerdere malen sloeg, en dat hij een pistool bij zich had. Dat wapen bleek een airsoftpistool te zijn.



Bij zijn overbrenging naar de gevangenis begon hij te stampen op het portier van het politievoertuig. Toen de agenten hem aanmaanden daarmee te stoppen, spuwde Pearson naar hen. Hij bleef spuwen tot zijn aankomst in de gevangenis. De rechter verklaarde de man gisteren schuldig aan twee aanklachten van geweld en/of bedreiging tegen de politie.



«Je krijgt geen 70 jaar cel voor zoiets als dit als je nog nooit eerder in de problemen bent geweest», zei aanklager Jessica Gorman. En inderdaad, Pearson heeft al heel wat op z’n kerfstok staan, waaronder een overval met geweld en meerdere incidenten van huiselijk geweld. Voor die vergrijpen riskeerde hij een minimumstraf van 25 jaar cel. Maar het werden dus heel wat jaartjes meer.



«Als je een leven van misdaad gaat leiden, ga dat dan doen tussen andere criminelen [in de gevangenis]», aldus Gorman in haar slotpleidooi. De advocaat van de verdediging betoogde nog tevergeefs dat de aanklacht een «eenvoudig vergrijp» betrof in omstandigheden die «uit de hand waren gelopen».

S Dit is een extreem geval en er zal wel hoger beroep worden aangetekend. Maar het bevestigt wel wat ik steeds zeg: De straf die iemand krijgt, hangt mede af van zijn of haar strafrechtelijk verleden. Wie steeds in herhaling valt, wordt ook steeds harder gestraft. Vaak zie je dat er een vergelijking wordt getrokken tussen de straf van bijvoorbeeld iemand die zich vastlijmt aan een schilderij in een museum en de straf van iemand die tijdens een boerenprotest een stevige trap geeft tegen een politieauto. De een komt er vanaf met een kleine boete, de ander moet weken zitten. Dat soort vergelijkingen gaat helemaal niet op, want de straf die een rechter oplegt, hangt voor een belangrijk deel mede af van het strafblad van de verdachte. Zoals dit geval maar weer eens aantoont.

Nou ja, die spuugpartij was kennelijk maar het topje van de ijsberg aan wangedragingen van deze man.

