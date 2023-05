Spaanse wappies bedreigen meteorologen vanwege hitte en droogte

Ook de Spaanse wappies hebben lang ontkend dat de aarde opwarmt. Maar ook dit jaar is het in Spanje weer bijzonder droog en heet. Maar omdat het niet aan de opwarming kan liggen, nemen de wappies het de weermannen - en vrouwen kwalijk. Ze worden ernstig bedreigd.



"Moordenaars", "criminelen" , "we houden jullie in de gaten", "je zult ervoor boeten": dit zijn de soorten berichten die de Spaanse meteorologische dienst de afgelopen weken heeft ontvangen, op sociale netwerken, per e-mail en telefonisch.



Bedreigingen gekoppeld aan de voorspellingen en analyses die door het bureau zijn gepubliceerd, vooral die met betrekking tot de bijzonder vroege hittegolf die het land vorige week trof. Een absoluut temperatuurrecord voor de maand april op het vasteland van Spanje werd donderdag verbroken met 38,8 graden Celsius in Cordoba (zuiden).



De Spaanse regering heeft zich verplicht gezien de meteorologen in bescherming te nemen. Op vrijdag riep de minister van Ecologische Transitie Teresa Ribera op om "te zeggen stop" aan dit soort praktijken.

Reacties

08-05-2023 16:36:16 Emmo

Stamgast



Don't shoot the messenger....

08-05-2023 17:11:24 Mamsie

Oudgediende



Het is alsof de Spaanse Furie daar losgebarsten is!

