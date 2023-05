Man wint pokertoernooi voor vrouwen dankzij de wet

Een man in Florida heeft zich de woede van de vrouwelijke pokercommunity op de hals gehaald. David Hughes besloot mee te doen aan een pokertoernooi voor vrouwen en nam ook nog eens de eerste prijs mee naar huis.



Hugh besloot zich in te schrijven voor het No-limit Hold'Em-toernooi in Hollywood, Florida. Hij nam maar liefst 5.555 dollar mee naar huis, schrijft CBS Sports. Zijn medespelers zijn gefrustreerd over de winst.



Het toernooi was namelijk alleen bedoeld voor vrouwen. Toch kon het Seminole Hard Hotel and Casino, de organisator, hem niet weigeren. Volgens de antidiscriminatiewet in Florida, mogen deelnemers van toernooien in casino's namelijk niet worden geweigerd op basis van geslacht. Dus ook geen mannen die mee willen doen aan een vrouwenwedstrijd.



De vrouwen besloten het hard tegen hard te spelen. Professioneel pokeraar Ebony Kenney zette een prijs op zijn hoofd en loofde een beloning van driehonderd dollar uit aan degene die Hughes zou weten te verslaan. Eenmaal aan de finaletafel was de prijs omhoog gegaan naar 2000 dollar. Helaas wist niemand Hughes te verslaan.



Kenney besloot een dag later in gesprek te gaan met Hughes. Naar aanleiding van het gesprek heeft de man laten weten in de toekomst niet meer mee te doen aan toernooien voor vrouwen.

Reacties

Uiteindelijk is alles toch geregeld,

alleen zit Hughes rechteroog wat dicht.

De dames werden wat balorig

ik zag er eentje met een pijl een boog

