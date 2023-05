Raadsel Mona Lisa opgelost

Al meer dan vijf eeuwen glimlacht ze naar ons, maar de Mona Lisa zorgt nog steeds voor opwinding. Nu is een van de vele mysteries rond Leonardo da Vinci’s meesterwerk opgelost. Op het schilderij is namelijk een brug te zien, maar welke?Het is de Romito-brug in de Toscaanse provincie Arezzo, zo weten Italiaanse historici nu zeker. Historicus Silvano Vinceti, voorzitter van het Italiaanse Comité voor de valorisatie van het historisch cultureel en ecologisch erfgoed, kondigde dat in Rome aan. Het betekent dat we weten waar Leonardo zich bevond toen hij een deel van het schilderij maakte, op ongeveer vijftien kilometer van zijn huis.Vandaag is er slechts één boog van de brug over. Foto Maar tussen 1501 en 1503 werd de overgang van de rivier Arno intensief gebruikt. In die tijd verbleef Leonardo in de buurt, hij was in dienst van de machtige Cesare Borgia. In zijn tijd had de Romitobrug nog vier bogen. Het gevaarte rustte op twee rotsen en maakte deel uit van een pad van Arezzo naar Florence.Op grond van historische beschrijvingen konden Italiaanse historici de brug reconstrueren en kwamen ze zo tot de ontdekking dat het de brug op het schilderij moet zijn. De Mona Lisa zelf is waarschijnlijk Lisa del Giocondo, de echtgenote van een rijke Florentijnse handelaar. Het schilderij is onder andere beroemd omdat de horizon niet recht loopt.