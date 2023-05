Nieuwe minirobots moeten beter bier produceren

Wetenschappers in Tsjechië hebben een uitvinding gedaan die goed nieuws is voor de bierwereld. Minirobotjes moeten ervoor gaan zorgen dat het brouwproces sneller gaat én dat er minder kans is op het mislukken van een batch bier.



Aan de Techniekuniversiteit in Brno wordt onderzoek gedaan naar het brouwen van bier. Met de nieuwe robots kunnen de onderzoekers het fermentatieproces versnellen en hoeft er geen gist meer gescheiden te worden van het bier. Zo is de kans dat er verkeerde stoffen in het bier belanden waardoor de lading mislukt een stuk kleiner.



Een ander voordeel is dat de fermentatie nu sneller gaat. Ook daardoor kan er minder misgaan in het proces. Zo is de kans dat micro-organismen die niet in het bier thuishoren toch ontstaan kleiner, meldt Metro UK.



De BeerBots zwemmen rond in het fermenterende bier. Ze drijven steeds naar boven om zuurstof los te halen en zinken dan weer naar beneden om het proces te herhalen. Met een magneet worden de bierbots van twee millimeter doorsnede verwijderd uit de tanks.

Reacties

01-05-2023 09:06:01 Jawel

Hoeven we ons nu niet meer in te houden omdat de brouwers ons anders niet bij kunnen houden? Hoeven we ons nu niet meer in te houden omdat de brouwers ons anders niet bij kunnen houden?

01-05-2023 09:09:46 Mamsie

Is er dan iets mis met wat we nú drinken? Dacht het toch niet! Het bier is weer best!🍺 Is er dan iets mis met wat we nú drinken? Dacht het toch niet! Het bier is weer best!🍺

01-05-2023 09:57:45 venzje

Hoe haal je zuurstof los met een robotje? En los waarvan?

01-05-2023 10:36:03 Emmo

Als ze dat ook lukt met waterstof dan is de zogeheten waterstofeconomie een stúk dichterbij... @venzje : Nou, zo'n minirobotje heeft héle kleine handjes. En daarmee trekt hij de zuurstofatomen los uit de moleculaire configuratieAls ze dat ook lukt met waterstof dan is de zogeheten waterstofeconomie een stúk dichterbij...

