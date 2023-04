Baarmoedercyste van bijna 100 kilo bij Poolse vrouw verwijderd

Een 24-jarige Poolse vrouw is 100 kilo lichter. Ze had een cyste met een diameter van ongeveer 1 meter op haar linker eierstok. De artsen van het academisch ziekenhuis in de Poolse stad Rzeszów voerden de ingewikkelde operatie uit.



De vrouw meldde zich vorige week in het ziekenhuis. Ze is 1,58 meter lang en ze woog voor de operatie nog 182 kilo. Door haar grote buikomvang - vanwege de tumor - paste ze niet in de CT-scanner. Ook het maken van een echo was door haar omvang moeilijk.



Een van haar dokters had naar eigen zeggen nog nooit zo'n grote cyste gezien. De vrouw durfde zich volgens het ziekenhuis niet eerder te melden, omdat ze bang was. Voor de operatie had ze last van haar rug, kon ze niet ver lopen en was haar conditie slecht.



Toen de artsen in de cyste sneden, kwam ongeveer 100 liter vocht vrij. Volgens het ziekenhuis worden normaal cystes van 20 à 30 centimeter als groot beschouwd.



Bij de operatie werden geen andere afwijkingen aangetroffen in de buik van de vrouw.



De vrouw hoopt haar leven weer op te pakken nadat ze het ziekenhuis verlaat. "Mijn plannen zijn: het ziekenhuis uit, van mijn uitgerekte huid afkomen, terug aan het werk en een gezin stichten."

Reacties

28-04-2023 12:47:39 allone

Oudgediende



Hoe past een cyste van 1 meter in iemands buik? Of was die helemaal in elkaar gekronkeld?

Is haar baarmoeder nu nog bruikbaar?

28-04-2023 13:53:15 omabep

Oudgediende



Quote:

Een van haar dokters had naar eigen zeggen nog nooit zo'n grote cyste gezien. Ik mag toch hopen dat zij een uitzondering is en dat allen die daar aanwezig waren het ook voor het eerst zagen.



Dat is nog eens snel afvallen, ik hoop dat het nu wegblijft en dat zij een leuker leven gaat krijgen. Ik mag toch hopen dat zij een uitzondering is en dat allen die daar aanwezig waren het ook voor het eerst zagen.Dat is nog eens snel afvallen, ik hoop dat het nu wegblijft en dat zij een leuker leven gaat krijgen.

28-04-2023 15:32:24 Mamsie

Oudgediende



Daar zal je toch mee moeten rondsjouwen!

