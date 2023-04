Influencer in tranen omdat ze niemands boodschappen mag betalen

Influencers zijn 's werelds hoop in bange dagen, dat behoeft amper uitleg. Deze beroepsgroep vol zelfloze weldoeners bewijst keer op keer haar onschatbare waarde voor de samenleving, maar nergens wordt dat zo duidelijk als in video's waarin influencers zich inzetten voor de minderbedeelden.



Het filmen van je liefdadigheid, of het nu is door een grote smak geld uit te delen aan daklozen of een hongerig kind te verblijden met een gratis spelcomputer, is een succesformule die vaak resulteert in miljoenen views en lucratieve sponsordeals. Des te sneuer was het daarom voor de Britse influencer Milly Goldsmith, dat bij een poging tot liefdadigheid het deksel ongenadig hard op haar neus stuitte.



Milly besloot afgelopen week een uitstapje te maken naar supermarkt Sainsbury's om zich te mengen onder het arme volk. Het doel: de boodschappen van een vreemde betalen, uiteraard allemaal op camera. Na even te hebben gepost bij de kassa's, in afwachting van een geschikte kandidaat, vraagt ze een man met een overvolle kar of ze zijn boodschappen mag betalen. De man in kwestie had echter geen trek in een rol in de feelgood-video en antwoordde stellig "nee, nee, nee."



Geschrokken maar onverminderd weldadig gemutst probeerde Milly het nog eens bij twee anderen. Helaas hadden ook zij geen trek in het aanbod van de TikTokker. Als noodoplossing besloot ze toen maar wat pasta in te slaan en dit, uiteraard wederom met draaiende camera, te doneren aan een voedselbank. Liefdadig, maar niet de content die ze voor ogen had. Beduusd richt Milly zich vervolgens tot haar volgers. "Ik had deze uitkomst niet verwacht", vertelt ze in tranen.

Reacties

27-04-2023 17:38:49 Jura6

Onzelfzuchtige liefdadigheid bestaat niet.

27-04-2023 18:56:39 Buick

Mensen die altijd voor anderen klaarstaan, of bv mantelzorgers. Maar daar hoor je niets over, Dat zijn mensen die tegen niemand vertellen hoe geweldig ze zijn. @Jura6 , echt wel.Mensen die altijd voor anderen klaarstaan, of bv mantelzorgers. Maar daar hoor je niets over, Dat zijn mensen die tegen niemand vertellen hoe geweldig ze zijn.

