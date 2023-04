Accu matrixbord dat waarschuwde voor diefstal gestolen in Utrecht

De accu van een matrixbord dat waarschuwde voor inbraken in auto's in de buurt in het oosten van Utrecht is gestolen. Volgens de wijkagent Utrecht-Oost is de tekstkar opengebroken en zijn de batterijen gestolen."Het moet toch niet gekker worden", schrijft de wijkagent op Instagram. In de wijk rond de Koningsweg, waar de tekstkar staat, wordt regelmatig ingebroken in auto's. Het matrixbord wilde mensen daarvan bewust maken en waarschuwen voor de dieven.