Videobellen oplossing voor eenzame papegaaien

Videobellen kan een manier zijn om papegaaien meer sociale interactie met soortgenoten te geven. Uit een Brits-Amerikaans onderzoek met achttien vogels blijkt dat de deelnemers er vrolijker van werden en zelfs nieuw gedrag aanleerden. Het was volgens de wetenschappers de eerste keer dat dieren elkaar zelf konden bereiken wanneer ze wilden."Videobellen heeft mensen heel erg geholpen tijdens de coronapandemie. Wij wilden ontdekken of vogels er ook profijt van kunnen hebben", legt onderzoeker Ilyena Hirskyj-Douglas van de Universiteit van Glasgow uit. "Het diereninternet bestaat al: er zijn honderden producten waarmee baasjes contact kunnen maken met hun huisdier, maar dat draait vooral om wat mensen willen, niet wat wat de dieren nodig hebben."In dit onderzoek werden de vogels getraind om een belletje te luiden als ze een videogesprek wilden starten. Ze konden op een beeldscherm dan een keuze maken uit de verschillende gesprekspartners door een foto aan te wijzen. Aanvankelijk moesten de eigenaren daarbij nog assisteren, maar uiteindelijk konden de dieren zelf het initiatief nemen."De papegaaien leken door te hebben dat ze met echte soortgenoten te maken hadden en hun gedrag was vergelijkbaar met interacties in het echte leven", zegt Jennifer Cunha, een andere onderzoeker. In drie maanden tijd werden er 359 belletjes gepleegd tussen de dieren.Cunha noemt dat contact belangrijk omdat papegaaien sociaal zijn en in het wild vaak in grote groepen leven. Sociale isolatie kan leiden tot psychische klachten, die zich bijvoorbeeld uiten in onrustig gedrag of het uittrekken van veren.De gevolgde vogels leefden juist op door de belletjes en gingen veren gladstrijken, zingen en spelen. Cunha: "We zagen zelfs vogels die leerden foerageren en een eigenaar meldde dat een papegaai na een belletje voor het eerst vloog."Als verder bewijs dat de technologie de dieren socialer maakt melden de onderzoekers dat de vogels die de meeste telefoontjes begonnen, ook het vaakst werden teruggebeld.