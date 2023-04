Bandieten ontvoeren kerkganger tijdens mis van aartsbisschop

Haïti: Kerkganger ontvoerd tijdens kerkdienst.

Ontvoerders stormden zonder schromen een katholieke kerk binnen om een ​​gelovige te ontvoeren. De feiten vonden plaats op donderdag 13 april in het district Péguy-Ville (Pétion-Ville). Het aartsbisdom Port-au-Prince publiceerde een notitie om deze daad te betreuren, die ook twee verwondingen veroorzaakte. Aan het einde van een mis, voorgezeten door de aartsbisschop van Port-au-Prince in het oratorium van Saint Charbel, op donderdagmiddag 13 april 2023, pleegden gewapende, maar netjes geklede, mannen in de kerk zelf een daad van ontvoering die de gelovigen en alle anderen in shock achterliet. Bij hun vertrek sloegen de bandieten niet alleen de toegangspoort tot de binnenplaats van het Oratorium omver, maar sloegen ze ook twee mensen die met spoed in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, zo valt te lezen in deze aan de redactie gezonden brief.

Het aartsbisdom Port-au-Prince hekelt een daad van ontvoering "die zowel de integriteit van een plaats van aanbidding, die een heilige plaats is, ondermijnt als de bewegingsvrijheid en het verkeer van mensen in het land". “Het aartsbisdom Port-au-Prince drukt nogmaals zijn verontwaardiging uit over zulke daden die niemand sparen en geen plaats respecteren; in die zin vereist het dat de staatsautoriteiten eindelijk de veiligheid van mensenlevens en eigendommen garanderen, dat ze degenen die de ontvoeringsindustrie exploiteren en er winst uit halen, vervolgen en veroordelen”, vervolgt de notitie.

Ontvoerders doorzoeken de afgelopen dagen onophoudelijk de straten van Port-au-Prince. Op dinsdag 11 april ontvoerden ze, niet ver van zijn woonplaats, de geluidstechnicus en directeur van de Canal Bleu-televisiezender Robert Denis, beter bekend als Bobby Denis.

De krant hoorde ook van de ontvoering op zaterdag 16 april van zakenman Harold Marzouka. Volgens getuigen is het slachtoffer, tevens consul van St. Kitts & Nevis, ontvoerd met twee andere mensen die hem vergezelden. Na de ontvoering staken de boeven zijn voertuig in brand.

In verschillende districten van de hoofdstad hebben de afgelopen week op elk moment en elke dag ontvoeringen plaatsgevonden. De ouders staan ​​er alleen voor omdat de politie in de meeste gevallen niet tussenbeide komt. Volgens een telling van de VN op 15 maart zijn er sinds het begin van het jaar tot half maart 277 mensen ontvoerd. Alleen al in de eerste twee weken van maart werden 101 ontvoeringen geregistreerd. Het Centre for Analysis and Research in Human Rights van zijn kant heeft een rapport gepubliceerd waarin melding wordt gemaakt van driehonderdnegenentachtig (389) ontvoeringen die zijn geregistreerd voor het eerste kwartaal van 2023, een stijging van iets meer dan 173% in vergelijking met die van 2021 en 72% vergeleken met dat van 2022 waarin respectievelijk 142 en 225 ontvoeringen werden geregistreerd, merkt de CARDH op.

