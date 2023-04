Vrouw bevalt van dochtertje op vluchtstrook A13

Een vrouw is zondagmiddag bevallen van een dochtertje op de afrit van de snelweg A13 in Delft. Ze was met haar man onderweg naar het ziekenhuis toen de baby niet meer kon wachten. Een verloskundige, die al achter het stel aanreed, was er snel bij om de bevalling in goede banen te leiden.De ouders waren op weg naar het ziekenhuis toen de auto aan de kant gezet moest worden: het ziekenhuis zou te ver blijken. De verloskundige reed achter de auto aan en kon dus snel te hulp schieten. Het meisje is in de auto op de vluchtstrook geboren en verkeert in goede gezondheid.Ondertussen werden ook de politie en ambulance gewaarschuwd om te helpen bij de bevalling. Fotograaf Mitchell van calamiteitensite District8 was eveneens snel ter plaatse en kon het bijzondere moment vastleggen. ,,Het was heel onverwachts. Ik zag een ambulancemelding op de snelweg en toen ben ik erheen gegaan.”,,Toen ik aankwam hoorde ik geschreeuw over een bevalling en zag ik een vrouw naast de auto”, zegt de fotograaf. ,,Ik stond met open ogen te kijken, ik dacht: wat gebeurt hier? De hulpdiensten hebben de vrouw goed geholpen. De politie was ook onder de indruk, agenten stonden met tranen in hun ogen te kijken. Toen ik het kindje zag dacht ik ook wel: dit is heel bijzonder om mee te maken.”De ambulanceverpleegkundige heeft het baby'tje warm ingepakt en de ambulance ingedragen. De moeder is met de brancard de ambulance ingereden om herenigd te worden met haar kindje. Hierna zijn moeder en kind met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De vader en verloskundige zijn achter de ambulance aangereden.De moeder en baby maakten het goed, zo zag de fotograaf ter plaatse. ,,De moeder kreeg een traumabeertje van de politie als cadeautje. Ze was er heel rustig onder. Het gezicht van de vader sprak boekdelen. Hij was heel verbaasd. Ik zag aan hem dat hij het heel bijzonder vond.”