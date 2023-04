Man overlijdt tijdens masturberen op werk

Een 48-jarige man uit New York is eerder deze week op een wel heel bizarre wijze overleden. De man liet namelijk de geest terwijl hij op zijn werk aan het masturberen was, zo weet New York Daily News. Het lichaam van de man werd dinsdagochtend half ontkleed aangetroffen in een verlaten hoekje van het North Central Bronx Hospital, waar hij werkzaam was. Uit onderzoek bleek dat hij porno had bekeken voor zijn dood. De man is overleden aan een hartstilstand.

Reacties

19-04-2023 09:18:43 MIADIA

een hartstilstand is toch niet zo bizar? komt vaak genoeg voor...



de plaats en manier waarop zijn dan wel weer bijzonder genoeg

19-04-2023 10:43:13 allone

Praktisch dat hij al in het ziekenhuis was

Al zal in het ziekenhuis sterven niet zo bijzonder zijn

Het klinkt alsof hij niet geleden heeft.

Wat voor werk deed hij? Naast masturberen?

