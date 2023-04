Loterij zoekt al vier maanden naar winnaar van bijna half miljoen

De loterij Eurojackpot is al vier maanden op zoek naar de winnaar van bijna een half miljoen euro. Het lot voor de trekking op 20 december 2022 is verkocht in de Albert Heijn aan de Langestraat 53 in Hilversum. Er ligt 466.255,60 euro op de winnaar te wachten.



Eurojackpot, onderdeel van de Nederlandse Loterij, vermoedt dat de winnaar uit de buurt van de supermarkt komt. Die had de vijf winnende getallen 6, 11, 26, 43 en 49 alle vijf goed. Van de winnende bonusgetallen 5 en 8 was er eentje goed.



De loterij doet sinds gisteren extra pogingen de winnaar te vinden. In Hilversumse filialen van Albert Heijn zijn informatieborden geplaatst. Morgen rijden er bakfietsen door de stad die inwoners oproepen hun eerder gekochte loten nog eens te controleren.



Het komt volgens Eurojackpot vaker voor dat prijswinnaars vergeten de prijs te claimen. Dit gaat dan altijd om mensen die een fysiek lot in een winkel hebben gekocht. Online winnaars krijgen de prijzen automatisch bijgeschreven.



De winnaar kan de prijs claimen op het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij in Rijswijk. "We roepen iedereen in de omgeving van Hilversum op om nog een keer uit te kijken naar het winnende lot", zegt een woordvoerder.



Bij de bewuste trekking in december wonnen vijf andere mensen dezelfde prijs van bijna een half miljoen euro. Er was een winnaar van de jackpot, dus inclusief beide bonusgetallen. Die won ruim 21 miljoen euro.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: