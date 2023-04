Superrijken vertrekken massaal uit Noorwegen na belastingverhoging van 1 procent

Het komt als een schok voor de Noorse overheid: de superrijken verlaten massaal het land na een minimale belastingverhoging. Het kost de schatkist tientallen miljoenen, schrijft The Guardian.



Meer dan dertig multimiljonairs zijn vorig jaar vertrokken naar landen met lagere belastingtarieven nadat de centrumlinkse regering de vermogensbelasting had verhoogd naar 1,1 procent. Dat blijkt uit onderzoek van krant Dagens Naeringsliv.



Daarmee hebben meer superrijken het land verlaten dan in de dertien jaar ervoor. Naar verwachting zullen er dit jaar nog meer vertrekken, aangezien de belasting pas in november vorig jaar is ingevoerd. Veel miljonairs zijn naar Zwitserland gegaan.



Gek genoeg, lijkt er begrip te zijn bij de Noren voor het vertrek van de miljardairs. Professor emeritus Ole Gjems-Onstad van de Norwegian Business School ziet het als een soort Brexit. "De uittocht van ondernemers komt een beetje als een schok. Sommige politici geven de rijke mensen de schuld, maar ik denk dat veel gewone Noren het simpelweg niet fijn vinden dat onze beste investeerders het land uit gaan."



Multimiljonair Tord Ueland Kolstad vertelt op de Noorse tv dat hij naar het Zwitserse Lucerne vertrekt. "Dit is niet wat ik had gewild, maar de strengere belastingregels van de huidige overheid maken dat ik geen keus heb."



Staatssecretaris van Financiën Erlend Grimstad zegt in The Guardian te hopen dat de rijke Noren weer terugkomen. "Het model in Noorwegen is dat iedereen moet bijdragen zoveel hij kan en dat betekent dat degenen die meer belasting kúnnen betalen, ook een beetje meer móéten betalen."

