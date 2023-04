Ontsnapte herten leggen treinverkeer stil

Een roedel herten heeft zaterdagmiddag het treinverkeer tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Centrum urenlang ontregeld. De vijftien dieren uit natuurgebied de Oostvaardersplassen waren door een hek gebroken en het spoor op gelopen. Omdat het om zo'n grote groep ging, legde de NS het treinverkeer stil.



Een woordvoerder van Staatsbosbeheer zegt dat de herten zelf het hek hebben stukgemaakt, waarschijnlijk door ertegenaan te schuren. Ook kan het dat een dier met zijn gewei is vast komen te zitten en vervolgens het hek heeft omgetrokken.



De herten zijn volgens hem ook op eigen initiatief weer teruggekeerd, via zogeheten inspringplekken. Dat zijn verhogingen aan de buitenkant van het hek, die dieren kunnen gebruiken om terug het natuurgebied in te springen.



Boswachters hebben zeven herten zien overspringen en nemen aan dat de andere dat voorbeeld zijn gevolgd. "We hebben het spoor nagelopen en ze zijn niet meer gezien", zegt de woordvoerder. "Dit is de eerste keer dat ik dit heb meegemaakt."



Een woordvoerster van de NS zegt eveneens dat het voorval "heel uniek" is. "We zien wel vaker dat dieren op het spoor lopen, maar zoveel, dat is nog nooit gebeurd." Na ongeveer drie uur werd het treinverkeer hervat.



Het spoorbedrijf heeft het vaker aan de stok met het dierenrijk. Zo veroorzaakte een ooievaar bij Zwartsluis in 2011 een grote stroomstoring die ook het treinverkeer trof. Afgelopen maart reden er ruim een week geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel, omdat dassen hun burchten in de spoordijk hadden gegraven, waardoor die zou kunnen verzakken. In Friesland ligt al sinds 13 maart het treinverkeer stil tussen Workum en Stavoren, eveneens vanwege dassen.

Reacties

13-04-2023 20:36:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.598

OTindex: 85.307

In Zandvoort rijden de treinen expres heel heel langzaam vanwege de reeen/herten ..

Geen geluk met treinen.. dassen, ooievaars, herten,

en dan hebben we het nog niet over ongelukken in Voorschoten.



Laatste edit 13-04-2023 20:37

13-04-2023 21:01:32 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.001

OTindex: 2.075

@allone :

In Zandvoort rijden de treinen expres heel heel langzaam vanwege de reeen/herten .. QuoteIn Zandvoort rijden de treinen expres heel heel langzaam vanwege de reeen/herten .. Wat stel je voor? Dat overal de treinen maar heel heel langzaam moeten gaan rijden?

13-04-2023 21:03:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.151

OTindex: 90.778

@Jura6 : Daar zal het op de lange duur wél op uitdraaien!

13-04-2023 23:25:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.175

OTindex: 28.187

@Jura6 :

Wat stel je voor? Dat overal de treinen maar heel heel langzaam moeten gaan rijden? QuoteWat stel je voor? Dat overal de treinen maar heel heel langzaam moeten gaan rijden? Dat is natuurlijk wél heel goed om het energieverbruik te beperken

