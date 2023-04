Deze studie trekt de meest narcistische studenten

Dat studenten verpleegkunde wat minder narcistisch zijn dan wie bedrijfskunde studeert, is misschien geen verrassing, maar welke studenten vertonen de meeste narcistische en manipulatieve trekken?



Onderzoekers deden onderzoek naar de mate van machiavellisme bij studenten. Dat wil zeggen in hoeverre ze bereid zijn om te manipuleren en misleiden voor hun eigenbelang. Daarbij hebben ze weinig last van emoties of moraal.



Dit type mens tref je kennelijk vooral aan bij de studies politicologie en rechten. Maar ook studenten die informatica, economie of natuurkunde studeren hebben er last van. De beroepsgroep die de kroon spant zijn de advocaten. Zij hebben het vaakst kenmerken als psychopathie, narcisme en machiavellisme. Daar is een logische verklaring voor: mensen met duistere karaktertrekken kiezen het liefst voor studies en beroepen die macht en status opleveren.



Geef je de voorkeur aan wat vriendelijkere mensen dan kun je het beste je heil zoeken bij de studies maatschappelijk werk, verpleegkunde of in het onderwijs. Deze mensen zijn het minst manipulatief.

