Iraanse vrouwen zonder hoofddoek overgoten met yoghurt

Twee Iraanse vrouwen die zonder hoofddoek een winkel binnengingen, zijn door een man besmeurd met yoghurt. Daarna werden ze door de politie gearresteerd. Ook de aanvaller werd opgepakt.



De man, waarschijnlijk een andere klant in de winkel, spreekt de vrouwen herhaaldelijk aan. Daarna lijkt hij een bak yoghurt van een plank te pakken, waarvan hij de inhoud over de hoofden van de vrouwen giet. De winkelier grijpt vervolgens in en duwt de man hardhandig de winkel uit.



Beelden van het incident, gefilmd door een beveiligingscamera van de winkel, gingen viral. Hier zie je een fragment:



Justitie in Iran heeft gemeld dat de vrouwen zijn opgepakt omdat ze hun haar niet bedekten in het openbaar, wat wel verplicht is in de islamitische republiek. De man is opgepakt voor het verstoren van de openbare orde.



De winkelier heeft een waarschuwing gekregen: hij dient ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd in zijn winkel.



In Iran is het al maanden onrustig. In het hele land zijn grote demonstraties van de bevolking tegen het strenge regime. De protesten begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die overleed in gevangenschap, nadat zij gearresteerd was door de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier had gedragen.



De protesten worden gesteund door veel beroemde Iraniërs, onder wie topsporters zoals een klimster, een schaakster, voetballers, en ook bekende actrices.



De politie heeft duizenden demonstranten opgepakt en minstens vier van hen zijn geëxecuteerd. Bij de protesten, die de laatste paar maanden in omvang en aantal zijn afgenomen, zijn volgens mensenrechtenorganisaties honderden mensen om het leven gekomen bij confrontaties tussen ordetroepen en de bevolking.



Na de arrestatie van de twee besmeurde vrouwen heeft de Iraanse president Ebrahim Raisi op de nationale televisie nog eens benadrukt dat het dragen van een hoofddoek voor vrouwen 'een religieuze noodzaak' is.

Reacties

05-04-2023 15:21:02 vaughn

Senior lid

WMRindex: 351

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Vanuit een zonnig en democratisch Nederland wens ik al die haatbaarden(lees: geitenneuqers) in Iran enorme jeuk tussen de bilspleet met nèt te korte armpjes.



Laatste edit 05-04-2023 15:21

05-04-2023 15:34:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.098

OTindex: 90.686

Mogen die dames ogen blij zijn dat het maar yoghurt was. Met een beetje meer pech was het een wegvretend zuur geweest.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: