Belgische voetballer vliegt bij crash sporthal binnen waar kinderen aan het spelen waren

Sofian Kiyine (25), speler van de Belgische voetbalclub OH Leuven, is donderdagavond betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De voormalig Marokkaans jeugdinternational crashte met zijn wagen in een sporthal in Flemalle, in de buurt van Luik. Kiyine werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.Het ongeval vond plaats op de weg van Flemalle naar Luik. Op de baan geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur. Het is nog onduidelijk hoe snel Kiyine reed op het moment van de feiten. Kiyine verloor de controle over het stuur en vloog via een rotonde - letterlijk - een aangrenzende sporthal binnen. Op het moment van het ongeval waren er kinderen in de zaal, maar die waren net naar de kleedkamers gegaan, zegt de sportbestuurder van de gemeente. De sportzaal Louis Melin biedt onderdak aan minivoetbal-, basketbal- en gymnastiekclubs, maar zal een tijd lang niet gebruikt kunnen worden.Op beelden is een gigantisch gat bovenaan de sporthal te zien. Als bij wonder was Kiyine de enige gewonde die bij het ongeval viel. De speler van OH Leuven werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Er vinden nog verdere onderzoeken plaats.