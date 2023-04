Tientallen vluchtelingen Rijswijk weigeren woning

Bericht uit Rijswijk. Daar zitten sinds eind november 2022 120 statushouders in hotel Best Western aan het Generaal Eisenhowerplein. Die hebben allemaal een flexwoning in de stad aangeboden gekregen, maar een deel van de vluchtelingen is niet tevreden met die plek en weigeren daarom het huurcontract te tekenen. Maar komende zaterdag moeten ze het hotel verlaten.



De gemeente is in gesprek gegaan met de statushouders en heeft uitgelegd dat de flexwoning slechts een tussenoplossing is. Dat is niet voldoende voor een aantal statushouders die daarop een advocaat in hebben geschakeld. De 34 huishoudens hopen daarmee via een urgentieverklaring alsnog een sociale huurwoning te krijgen. De rechter bepaalt later vandaag of ze daadwerkelijk het hotel uit worden gezet.



PVV-leider Geert Wilders heeft een oplossing:



Statushouders weigeren flexwoning. Het is van een ongekende onbeschoftheid en ondankbaarheid. Pak die weigeraars hun verblijfsvergunning af en zet ze meteen Nederland uit.

Reacties

02-04-2023 12:45:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.508

OTindex: 85.023

Wilders Weet het Wel

Wat hij zegt is aan de ene kant ook onbeschoft, maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in.

02-04-2023 12:47:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.950

OTindex: 28.179

@allone : Wilders mag dan onbeschoft zijn, hij is wel duidelijk en consequent. Iets dat ik een enkel keertje mis bij andere politici.

02-04-2023 13:01:46 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.138

OTindex: 3.181

Ik ben het dit keer met Wilders eens. Er wachten al zoveel gezinnen op een woning dat het niet mogelijk is om ze gelijk een permanente woning te geven.



Hier krijgen stellen kinderen in het huis van hun ouders omdat zij nooit aan de beurt komen omdat de huizen voor statushouders leeg gehouden worden en als deze die woningen gaan weigeren omdat deze tijdelijk zijn dan zijn ze verwent en verdienen ze het niet om nog meer aandacht te krijgen.



Dus ga akkoord met de woning en je krijgt hulp van alle kanten, weiger je de helpende hand die er nu is dan ga je naar je eigen land terug en dan kun je daar tegen je eigen regering zeggen dat je het er niet mee eens bent hoe je daar moet leven. Je gaat het hier goed krijgen met wat wij en andere Europese landen opgebouwd hebben, wees dankbaar.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: