20 sponsjes eten per dag

Emma Thompson, 25, heeft een ietwat ongebruikelijke gewoonte. Ze eet 20 keukensponsjes – per dag. Ze neemt al van kinds af aan deel aan dit ongewone ‘gerecht’.



‘Ik heb geprobeerd te stoppen, maar het lukt niet. Sommige mensen gaan uit voor een biefstuk, ik ga liever voor een spons.”



Toen ze drie jaar oud was, begon ze op badsponsjes te kauwen. Ze ontdekte echter al snel dat ze de smaak van de keuken beter vond.



Vandaag is ze 25 jaar oud en woont ze in de Engelse stad Newcastle. Ze lijdt aan een ocs-stoornis, Pica genaamd, die ervoor zorgt dat de lijder herhaaldelijk vreemde dingen eet die geen voedingswaarde hebben.

Reacties

27-03-2023 20:22:00 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.464

OTindex: 22.057

Ze zeggen: "zand schuurt de maag". Bij haar niet nodig.

27-03-2023 20:59:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.471

OTindex: 84.938

ze kauwt er op, of slikt ze ze ook door? En dan, wat gebeurt er met al die sponzen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: