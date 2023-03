Oudste wilde kat van Nederland doodgereden in Limburg

Voor de derde keer in vijf jaar tijd is langs een provinciale weg in Limburg een dode wilde kat aangetroffen. De wilde kat is een van oorsprong inheemse katachtige, maar is als soort verdwenen in Nederland. Recent zijn wel enkele waarnemingen gedaan.De kat die afgelopen maandag is gevonden, is de oudste wilde kat die ooit in Nederland is vastgesteld, meldt de Zoogdiervereniging. Het dier, genaamd WK2, is naar schatting zo'n 13,5 jaar oud geworden en al eerder waargenomen in Limburg. Een ecoloog trof WK2 in de berm langs de N281 bij het Limburgse Nijswiller. Langs deze weg zijn al twee keer eerder wilde katten doodgereden.De wilde kat - niet te verwarren met een verwilderde huiskat - lijkt op een cyperse huiskat, maar is zwaarder gebouwd. Hij heeft ook een langere vacht, waardoor hij forser lijkt, zo beschrijft de Zoogdiervereniging. Zijn vacht is crème tot okergeel met vage grijze strepen.In 2014 was WK2 een van de vijf Limburgse wilde katten die gezenderd en gechipt waren en zo langere tijd gevolgd konden worden.De dode kat wordt onderzocht bij het Dutch Wildlife Health Centre, verbonden aan faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, en gaat daarna naar Naturalis in Leiden.Oorspronkelijk kwam de wilde kat voor in de bossen van geheel Europa. Het verspreidingsgebied van de wilde kat is volgens de Zoogdiervereniging door ontbossing en eeuwenlange bestrijding opgesplitst geraakt in aparte gebieden.De wilde kat is volgens de vereniging een zeer schuw dier dat solitair leeft. De kat blijft meestal trouw aan één partner maar brengt veel tijd alleen door. De prooien bestaan vooral uit muizen, konijnen en vogels.