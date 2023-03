Lelijke asielhond heeft na virale post eindelijk een thuis gevonden

Hondje Lena werd gedumpt in een asiel in het Amerikaanse Florida na een geschil met de huisbaas van de eigenaars. Lena werd geboren met grote keloïden, oftewel plukjes littekenhuid en vacht, onder elk oog waardoor ze ‘lelijk’ en ‘niet adopteerbaar’ werd genoemd. Nadat een emotioneel bericht van het asiel viraal ging, kwam de hond terecht in een warm thuis. Daar is ze nu een gekoesterd lid van een gezin dat ‘haar rot verwent’.Orange County Animal Services deed vlak voor de feestdagen in december een oproep in de hoop voor hond Lena, eerst Dutchess genaamd, een thuis te vinden. In die oproep uitten ze hun verdriet over de harde opmerkingen die ze bezoekers over de unieke hond hoorden maken. ‘Ze ziet er zo lelijk uit’, ‘Hoeveel gaat dit me kosten?’ en ’Ze zal nooit geadopteerd worden’, waren slechts enkele van de oordelen die mensen uitspraken toen ze zich langs Lena’s kennel haastten, zegt het asiel.,,We weten dat elke dag in een kennel zitten en mensen aan de andere kant van die tralies voorbij zien lopen, zijn tol moet eisen. Het is vooral moeilijk als niemand nog maar even naar je kijkt. Als je moet toezien hoe andere honden worden gekozen, uitgelaten en naar huis gebracht”, schreef het asiel in een bericht. ,,Het hartverscheurende is dat Lena absoluut iedereen aanbidt. Ze rent elke dag naar de kenneldeuren, enthousiast voor een nieuwe dag, altijd optimistisch. Voor haar brengt elke dag nieuwe mensen en daarmee nieuwe hoop op adoptie. Lena kent geen slechte dag.” Ondanks dat ze lief, zachtaardig, energiek en intelligent is, wilde niemand haar een kans geven.Het bericht werd duizenden keren gedeeld en overspoeld met opmerkingen van honderden geïnteresseerden totdat de pup uiteindelijk aan haar nieuwe familie werd voorgesteld. Het echtpaar nam Lena mee naar huis en hielp haar door een succesvolle operatie om de misvormingen rond haar ogen te verwijderen. Ze nemen haar regelmatig mee op wandelingen en andere avonturen, kondigt Rescue Dogs Dream aan.Sinds haar intrek is Lena afgestudeerd van het eerste klasje in de hondenschool en is ze op weg naar nog meer diploma’s. Haar nieuwe familie beschrijft haar als ‘de liefste hond die ze ooit hebben ontmoet’, maar geeft toe dat ze af en toe nog stout durft te zijn. ,,Ze heeft zichzelf getrakteerd op wat boter en cheeseburgers van de grill, maar daar werken we aan.”