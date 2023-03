Snelheidsduivels van 14 en 16 jaar oud in gestolen auto aangehouden

Na een uitgebreide achtervolging heeft de politie zondagnacht een 14- en 16-jarige jongen gearresteerd. De jongens reden in een gestolen Franse auto en probeerden de politie af te schudden met snelheden tot wel 220 kilometer per uur.



Politieagenten kregen een melding dat een gestolen auto uit Frankrijk via de A16 Nederland binnenreed. Om de auto te onderscheppen, werd bij Breda een politieauto gepositioneerd. Niet veel later reed het bewuste voertuig op de A27 in de richting van Utrecht voorbij.



De tieners besloten ter hoogte van Oosterhout het gaspedaal nog wat harder in te trappen en al snel reed de auto zo’n 180 kilometer per uur. Een stopteken van de politie had geen effect en ook op de blauwe lichten werd niet gereageerd.



De jeugdige bestuurder en zijn jonge passagier probeerden de politie af te schudden. De jongen zweefde van links naar rechts over de snelweg. Uiteindelijk besloot de zestienjarige automobilist te stoppen op de vluchtstrook van de A28, ter hoogte van afrit Nijkerk.



De jongens zijn aangehouden, de tieners bleken allebei Frans. De gestolen auto wordt teruggebracht naar de eigenaar in Frankrijk.

