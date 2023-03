Crematorium in brand

Crematorium en uitvaartcentrum Hoentocht aan het Hoendiep in Groningen is vrijdagmiddag ontruimd vanwege een brand.



De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig. Op foto’s is te zien dat een groep mensen buiten staat op de parkeerplaats. Zij kwamen voor een dienst die om 14 uur zou beginnen en nog niet gaande was. Deze dienst is verplaatst naar een ander crematorium in Groningen.



Op het dak is rook te zien. Volgens de brandweer zit het vuur zit in de dakconstructie van het gebouw. Er is opgeschaald naar grote brand.

Technisch mankement



Het Hoendiep en de U.T. Dalfiaweg zijn voorlopig afgezet in verband met de watertoevoer. De brandweer heeft een grote slang klaargelegd van het Hoendiep naar het crematorium. Die wordt nog niet gebruikt. De brandweer laat weten dat een stuk dakisolatie wordt verwijderd om bij het vuur te kunnen komen.



Volgens een woordvoerder van Coöperatie DELA lijkt een technisch mankement aan de oven de oorzaak van de brand. ,,Zodra we het sein brand meester krijgen, kunnen we de situatie overzien. Dan kunnen we ook kijken of er consequenties zijn voor diensten die gepland staan.”



Het crematorium is precies een jaar geleden in gebruik genomen. Er is bij de bouw fors ingezet op duurzaamheid.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: