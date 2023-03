Britse politie te paard pakt nu automobilisten met mobieltje aan

In de strijd tegen weggebruikers die achter het stuur hun mobieltje gebruiken, gooit de Britse politie het eens over een hele andere boeg. Agenten te paard trekken door de straten om automobilisten te bekeuren die hun telefoon gebruiken.



Het gaat om een proef die de politie in Groot-Brittanniƫ de komende drie weken uitvoert. Agenten te paard, die op die manier makkelijk naar beneden in auto's kunnen kijken, stoppen automobilisten die zich niet aan de regels houden.



De politie in Avon and Somerset deelt een video op Twitter om weggebruikers te wijzen op de nieuwe methode. Twee agenten te paard achtervolgen een automobilist die zijn mobiel gebruikt.



De man krijgt een bekeuring van 200 Britse pond (bijna 230 euro). Wie vaker de fout in gaat kan een boete tot wel 1000 pond krijgen en riskeert uiteindelijk ook het rijbewijs te verliezen.



In Nederland krijg je 380 euro boete als je met je telefoon achter het stuur wordt gesnapt. In Belgiƫ ben je (ook als Nederlander) meteen acht dagen je rijbewijs kwijt. Zo hopen onze zuiderburen van het 'hardnekkige probleem' af te komen.

