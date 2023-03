Agent rijdt 100 km/u en wordt ingehaald door landbouwvoertuig

De politie heeft maandag een landbouwvoertuig in beslag genomen vanwege een grove snelheidsovertreding. Dit meldt de politie dinsdag.

Ingehaald op A4

'De politieagent die de overtreding constateerde reed zelf met 100 kilometer per uur over de A4 ter hoogte van Halsteren toen hij werd ingehaald door het landbouwvoertuig dat over de parallelweg reed', aldus de politie.



Omdat het voertuig gekeurd is als een landbouwvoertuig is de toegestane maximum snelheid volgens het RVV (Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens) slechts 40 kilometer per uur. De bestuurder, een 23-jarige man uit Oud-Vossemeer, moest zijn rijbewijs inleveren en zijn voertuig werd in beslag genomen. De chauffeur wordt op een later moment gehoord over de overtreding.

Reacties

17-03-2023 16:19:24 BatFish

Oudgediende



Oei, dat is een lompe snelheid met zo'n ding. Als die sowieso maar 40 mag, dan is mogelijk het remsysteem ook niet echt berekend op dergelijke snelheden.

17-03-2023 17:08:01 Dimyr

Grote kans dat het gaat om een zogenaamde MMBS. Dit kunnen ook normale vrachtwagens/auto's zijn die dan worden terug gekeurd. Rem systeem is in zo'n geval dus voldoende, zolang er voldoende onderhoud is gepleegd. (Bij een MMBS vervalt de APK plicht)



17-03-2023 17:21:51 Jawel

Oudgediende



Wat ik me wel afvraag is of dat voertuig op afstand herkenbaar was als landbouwvoertuig (die foto bij het artikel zegt niets; die kan gewoon uit een archief geplukt zijn). Of viel de snelheid gewoon op (voor een parallelweg) waarna de agent de snelweg verliet om dat voertuig staande te houden en bij de controle van de papieren pas de aard bemerkt werd.

