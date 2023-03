Kinderspeelparadijs verbiedt bezoekers te bidden, ‘discriminatie’ aldus grondrechtenjurist

Een verbod op ‘bidden’ bij kinderspeelparadijs De Ballebak heeft de woede gewekt van de jongerenafdeling van de ChristenUnie. Volgens Nathánaël Post, secretaris van de ChristenUnie-jongeren, is het bidverbod ‘verdrietig’. Hij laat op Twitter weten dat het “een stuitende regel is” want “het inperken van vrijheid van godsdienst is een zeer kwalijke zaak”.



Het bidverbod bij De Ballebak is onderdeel van 30 huisregels. De meeste van deze regels liggen voor de hand, maar de regel ‘Iedereen is welkom, maar bidden in De Ballebak is niet toegestaan’ springt in het oog. Vooral ook omdat de regels zijn opgesteld “om bezoekers veilig en verantwoord” te laten spelen” en “bij het niet naleven van deze regels zal u de toegang tot De Ballebak worden ontzegd”.



Het christelijke Reformatorisch Dagblad (RD) haalde verhaal bij De Ballebak. Volgens het kinderspeelbedrijf, dat fillialen heeft in Rotterdam en Brielle, is bidden ‘alleen verboden in de gangpaden’. Bidden aan tafel, bijvoorbeeld bij de lunch, is dus gewoon toegestaan.



De woordvoerder van het bedrijf laat verder aan het RD weten dat het verbod er vooral voor moet zorgen dat ‘de doorstroming in de gangpaden niet wordt belemmerd’.



Of dit al eens is voorgekomen wil de woordvoerder niet zeggen en bij de vraag van het RD of het misschien gaat om moslims op gebedsmatjes die in de gangpaden bidden, wordt de telefoon op de hoorn gegooid.



Een door het RD geraadpleegde jurist met expertise grondrechten laat desgevraagd weten dat er “sprake is van ongerechtvaardigde discriminatie”. “Dit gaat veel te ver, qua ongenuanceerdheid en reikwijdte is dit zonder precedent”, aldus de jurist.



Volgens de jurist is dit in strijd met het discriminatieverbod: “Je kan niet zomaar alle vormen van gebed verbieden”.



Overigens zou in één van de Rotterdamse De Ballenbak-filialen ondanks het bidverbod nog steeds worden gebeden en “bezoekers zouden daar aanstoot aan nemen”.

Reacties

16-03-2023 08:44:01 DrZiggy









S Ik heb echt ene hekel aan alle rechten die gelovigen krijgen omdat wat mensen honderden jaren geleden verzonnen hebben dat het zo moet zijn.



Geloof lekker thuis of in een kerk/moskee en laat de rest van de wereld met rust.



En nee, ik heb er geen last van als iemand wilt bidden. Aan tafel of op de grond. En als iemand dat doet, prima!



Maar als iemand vraagt om het niet te doen in zijn bedrijf, respecteer dat dan ook. Jouw illusies hebben geen voorrang over realiteit.

16-03-2023 09:13:58 Mamsie









Bidden in de ballentent? Wie wil dat nou? Misschien de mensen die ook in de moskee aan het apenkooien zijn?

Voor alles is een plaats en dat moet je niet door elkaar willen gooien.

Wie op de grond wil liggen bidden moet naar de moskee gaan en niet naar een kinderprethal.

16-03-2023 09:30:58 allone











Over welke vorm van bidden gaat het in dit artikel? Ik vind het allemaal nogal vaag. Als ik in de ballenbak een weesgegroetje zou doen, zou geen mens daar iets van merken. Hetzij Maria verschijnt in de ballenbak. Misschien zijn ze bang dat het een bedevaartsoort gaat worden? Ik bid niet voor bruine bonen.Over welke vorm van bidden gaat het in dit artikel? Ik vind het allemaal nogal vaag. Als ik in de ballenbak een weesgegroetje zou doen, zou geen mens daar iets van merken. Hetzij Maria verschijnt in de ballenbak. Misschien zijn ze bang dat het een bedevaartsoort gaat worden?

16-03-2023 13:04:09 Grouse









Mag ik wel bidden dat die teringherrie wat minder kan?

16-03-2023 13:05:15 HenryHiaat

Hulde. Nu nog religie in zijn geheel verbieden buiten de huiskamers en we zijn er.

16-03-2023 15:31:34 merlinswit









Hoezo discriminatie? Niemand mag bidden, dus voor iedereen gelden dezelfde regels. Het bedrijf is geen openbaar terrein. Als bezoeker ben.je gast en dien jij je aan die regels te houden.

