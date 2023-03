Schoonmakers treffen lichaam vermiste vrouw aan tijdens ontruimen woning

Een schoonmaakploeg heeft donderdag in een flatwoning in Heerlen het stoffelijk overschot van een al vier weken vermiste 77-jarige vrouw gevonden. Het lichaam van de vrouw lag in het appartement, ofschoon de hulpdiensten eerder al twee maal de woning doorzocht hadden, bevestigde een woordvoerster van de politie vrijdag berichtgeving in De Limburger.



Een ontruimingsbedrijf wilde donderdag de woning leeghalen. Een medewerker van het bedrijf zei tegen de krant dat de ruimers in de woning bergen afval aantroffen en een penetrante geur roken. In de woonkamer vonden zij het stoffelijk overschot van de vrouw.



In de twaalf jaar dat het bedrijf woningen ontruimt, heeft het iets dergelijks niet eerder meegemaakt, aldus een woordvoerder van de ruimer tegen de krant. Hij zei niet te kunnen begrijpen hoe je dit over het hoofd kan zien.



De woordvoerster van de politie zei dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. „Wij en andere hulpdiensten zijn inderdaad in haar woning geweest en hebben haar niet gevonden. We hebben nog meerdere opsporingsindicaties nagelopen waar mevrouw wel of niet zou kunnen zijn, maar dit heeft niks opgeleverd. Daarom zijn we weer terug naar de woning gegaan, maar door persoonlijke leefomstandigheden is zij niet eerder aangetroffen."



Wat zij met dat laatste precies bedoelt, wilde de woordvoerster niet toelichten.

Reacties

11-03-2023 00:17:08 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.149

OTindex: 4.688

Vergis ik me nu of kunnen hulpdiensten niet zoeken?

11-03-2023 01:05:10 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.430

OTindex: 2.189



Met andere woorden: Het was er zo'n godvergeten teringzooi dat ze haar gemist hebben.

@Grouse :" door persoonlijke leefomstandigheden is zij niet eerder aangetroffen."Met andere woorden: Het was er zo'n godvergeten teringzooi dat ze haar gemist hebben.

