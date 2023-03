McDonalds Frankrijk doet patat van aardappel in de ban

Bij de McDonald's in Frankrijk kan je de komende tijd geen friet meer krijgen die gemaakt is van aardappel. De Franse patates frites zijn de filialen in Frankrijk vervangen door gefrituurde strookjes pastinaak, wortel en biet. De actie duurt nog drie tot vier weken.



De simpele aardappelfrietjes zijn eerder in de ban gedaan door de Franse tak van het fastfoodrestaurant. Eerder verkocht de McDonald's in het land al uitsluitend wafelfriet en aardappelkroketjes. "Onze klanten waarderen wat variatie op z'n tijd", aldus de marketingdirecteur van McDonald's in een verklaring.



De Franse McDonald's baarde al eerder opzien met bijzondere acties. In 2022 werden al de papieren doosjes waar de hamburgers en patat in geleverd werden vervangen door afwasbaar servies. Zo wil de keten verspilling van papier tegengaan.

