Rijken worden armer en fiscale vluchtelingen nemen toe

De rijksten van Nederland zijn afgelopen jaar een stuk armer geworden. Dat meldt Quote. Uit het onderzoek - uitgevoerd door Knight Frank - blijkt dat het afgelopen jaar ruim 10 biljoen dollar is verdampt. Dat is tien procent van hun totale vermogen.



Maar, zo benadrukt hoofdredacteur Paul van Riessen van Quote, de rijken der wereld hebben goede hoop voor 2023. 'De verwachting is dat ze het volgend jaar voor een groot deel weer goedmaken', stelt hij. 'Ik denk dat er genoeg rijken overblijven om Quote te lezen. En hoewel tien procent verliezen vervelend is; als je minstens dertig miljoen te besteden hebt, kun je wel wat lijden.'



De zwaarste financiële klappen vielen op de beurs, zo weet Van Riessen. De AEX eindigde in 2022 ruim veertien procent lager en de vastgoedsector heeft flinke klappen te verduren gekregen - zowel als het om huizenprijzen als de commerciële vastgoedmarkt.



Hoewel Van Riessen geen definitieve toezeggingen wil doen welke Nederlanders er dit jaar wel of niet meer op de lijst staan, zijn er wel enkele voorspellingen te doen denkt hij. 'Zo zijn er hevige afwaarderingen in de techsector', stelt hij. 'Kijk maar eens naar de beurs. De mannen van Azerion - die afgelopen jaar in de Quote500 debuteerden - gaan er dit jaar waarschijnlijk weer uitvallen. Ze hebben nog een paar maanden, maar goed ziet het er niet voor ze uit.'



Hetzelfde geldt voor CM.com, dat ook niet lekker draait op de beurs. Volgens Van Riessen is daar het meeste sprake van verschuivingen, en het zou hem derhalve ook niet verbazen als de voltallige Quote500 een flinke verschuiving doormaakt. 'En dat zit hem dan met name in de techsector, waar mensen heel erg snel heel erg veel geld hebben verdiend', vervolgt hij. 'Met waarderingen die echt torenhoog waren en waar de lucht nu uitglipt. Die mensen stegen niet alleen sterk, maar dalen ook weer heel hard.'



Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal fiscale vluchtelingen - mensen dat verhuist naar betere belastingparadijzen - toeneemt. Volgens Van Riessen schijnen zij en masse af te reizen naar plekken als Dubai en Singapore, maar is ook Italië geliefd. 'Dat is wel een opvallende conclusie van het rapport', zegt hij. 'Dertien procent van de rijken geeft aan graag een tweede paspoort te willen, en dan niet alleen met fiscale motieven.'



Van Riessen spreekt van een 'coronaeffect'. Men was vroeger heel blij met een Amerikaans paspoort, waarmee iemand zowat de hele wereld door kon reizen. Maar ten tijde van corona werd het ingewikkelder, in verband met het sluiten van de grenzen. 'Dan had men eindelijk een Amerikaans paspoort, konden ze opeens niet meer terug naar Europa. Dus dan is het wel fijn om een Europees paspoort te behouden.'

