Foutje bedankt: Burgemeester van Bloemendaal aangezien voor inbreker met kniptang

De schrik zat er goed in bij een bewoner van Aerdenhout toen hij zondagavond laat een man met een grote kniptang door zijn wijk zag slenteren. Hij alarmeerde de politie, en die kwam meteen in actie.

De wijk werd afgezet en volledig uitgekamd.



Na een zoektocht van ongeveer drie kwartier kon de politie de verdachte aanhouden. Het bleek alleen niet om een inbreker te gaan, maar om de burgemeester van Bloemendaal: Elbert Roest. Hij maakte voor het slapengaan een wandeling door de wijk.



‘En om het aangename met het noodzakelijke te combineren had hij een afvalknijper meegenomen om het zwerfafval op te rapen. Goed voorbeeld doet volgen. Een fitte burgemeester die geeft om een schone leefomgeving’, aldus de politie op Facebook.



De burgemeester vatte zijn aanhouding overigens sportief op en prees de buurtbewoner voor zijn actie.



‘Hulde voor de oplettende buurtbewoner. Maar het heeft toch iets aparts als een politie-auto je vol in de koplampen klem zet. In ieder geval weer een mooi verhaal toegevoegd aan mijn burgemeesterschap. Misschien dat ik een volgende keer toch maar een geel hesje aantrek.’

Reacties

09-03-2023 20:24:13 FelixLeiter

Lid

Misschien moet de bewoner toch maar een (betere) bril aanschaffen? Scheelt de gemeenschap een boel geld.

09-03-2023 20:31:54 allone

Oudgediende



@FelixLeiter :



.. scheelt ook een boel verhalen en artikelen.. .. scheelt ook een boel verhalen en artikelen..

