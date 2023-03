Bizarre beelden van 3,5 meter sneeuw in Californië

In de Amerikaanse Sierra Nevada is in een week tijd ruim 3,5 meter sneeuw gevallen. In het hele seizoen is er al meer dan 12 meter sneeuw uit de lucht gekomen in het berggebied in het noorden van Californië. Het leidt tot veel overlast. Zo zijn veel wegen momenteel onbegaanbaar en zaten zo'n 100.000 mensen zonder stroom. Ook zijn er gebouwen ingestort.Op social media zijn bizarre plaatjes verschenen, onder meer van skiërs die in het skigebied dat net weer open is, de tijd van hun leven hebben.