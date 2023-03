Ford ontwikkelt auto die zichzelf in beslag neemt

In een poging om beter om te gaan met wanbetalers ontwikkelt autogigant Ford technologie waarmee de vierwielers zichzelf in beslag kunnen nemen. Dat blijkt uit patenten die zijn ontdekt door The Drive. Als de bestuurder achterloopt met zijn maandelijkse betalingen zullen eerst waarschuwingen verschijnen en functies uitvallen, maar mocht dat niet helpen, dan kan het zijn dat de auto uiteindelijk zelf vertrekt.



Uit de patenten blijkt dat de wanbetalende automobilist eerst onder druk wordt gezet om alsnog het geld over te maken door waarschuwingen in het dashboard en functies die uitvallen. Dat begint met functies als de cruise control, de elektrische ramen en bijvoorbeeld de radio, maar kan uiteindelijk ook plaatsvinden bij de airco, de automatische deurvergrendeling en de afstandsbediening. Daarnaast speelt de auto een "onophoudelijk en onaangenaam geluid" iedere keer als de eigenaar in het voertuig zit.



Mochten de rekeningen ondanks al deze waarschuwingen nog steeds niet betaald worden, dan bekijkt Ford de mogelijkheid om de eigenaar buiten te sluiten van de auto. Daarbij gaat het voertuig simpelweg op slot en functioneert de sleutel van de eigenaar niet meer. De fabrikant bouwt wel enkele uitzonderingsgevallen in waarbij de eigenaar bij bijvoorbeeld een hartstilstand nog wel in de auto kan.



Gezien de snel groeiende capaciteiten van zelfrijdende auto's houdt Ford er ook rekening mee dat de auto van de wanbetaler zichzelf uiteindelijk naar een locatie verplaatst waar deze bijvoorbeeld makkelijk op een trailer kan worden geladen. Dat betekent dat de Ford zich bijvoorbeeld van een oprit naar een openbare straat rijdt of in het ultieme geval zelf terugrijdt naar de dealer.



Het is niet bekend wanneer Ford deze techniek gaat gebruiken, maar volgens het bedrijf is vrijwel alles al mogelijk met de huidige elektronica en hebben de auto's alleen een softwareupdate nodig. Dus mocht uw auto binnenkort niet meer staan waar u hem achterliet, kijk vooral eerst even of alle rekeningen zijn betaald.

Reacties

03-03-2023 16:13:06 Buick

Erelid



WMRindex: 3.914

OTindex: 983

Ford gaat dus wel de chauffeur pesten, maar er komt blijkbaar niets als de auto wordt gestolen.

Doe mij maar geen ford.

03-03-2023 16:48:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.909

OTindex: 90.309

Quote:

Mochten de rekeningen ondanks al deze waarschuwingen nog steeds niet betaald worden



Welleke rekeningen? De financiering van een auto gaat toch via de bank? Of is dat alleen in óns land gebruikelijk? Welleke rekeningen? De financiering van een auto gaat toch via de bank? Of is dat alleen in óns land gebruikelijk?

03-03-2023 17:06:30 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.480

OTindex: 6.970





In die tijd waren auto's nog niet zo geavanceerd, maar we sloegen bijvoorbeeld wel zaken als het sleutelnummer op, zodat de buitendienst de wagen gewoon op kon halen zonder medewerking van de klant af te wachten. @Mamsie : ik heb in het verleden bij een financieringsmaatschappij gewerkt die onderdeel was van een autoconcern. Ford heeft ook zo'n eigen financieringsmaatschappij.In die tijd waren auto's nog niet zo geavanceerd, maar we sloegen bijvoorbeeld wel zaken als het sleutelnummer op, zodat de buitendienst de wagen gewoon op kon halen zonder medewerking van de klant af te wachten.

03-03-2023 17:07:32 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.379

OTindex: 190

S



Het is een lening als alle andere, alleen krijg je geen geld maar een auto. Je moet toch echt iedere maand een deel aflossen/betalen en rente betalen. @Mamsie : Geen idee wat je bedoeld, je krijgt gewoon een factuur voor een leaseauto.Het is een lening als alle andere, alleen krijg je geen geld maar een auto. Je moet toch echt iedere maand een deel aflossen/betalen en rente betalen.

03-03-2023 17:21:51 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.480

OTindex: 6.970



In beslag nemen werkt daar namelijk het best bij. Maar het kan ook bij persoonlijke leningen (de versie met onderpand) en bijvoorbeeld operationele lease.



Ook voor leasing heb je overigens weer verschillende manieren waarop de leasemaatschappij aan de investering voor de wagen komt. Bedrijfskredieten zijn er daar één van, maar ook herfinanciering op wagenniveau komt voor en zelfs weer een achterliggende leaseconstructie (de wagen staat dan niet op de balans van de klant, noch op de balans van de leasemaatschappij, maar op de balans van de herfinancier. @DrZiggy : Er zijn verschillende manieren om een auto te financieren. Leasen is er daar een van (of eigenlijk zijn er zelfs daar meerdere vormen van die behoorlijk verschillen). Ik denk dat @Mamsie meer aan een persoonlijke lening of doorlopend krediet denkt. Wat ik hier begrijp is dat Ford vooral met huurkoop lijkt te werken.In beslag nemen werkt daar namelijk het best bij. Maar het kan ook bij persoonlijke leningen (de versie met onderpand) en bijvoorbeeld operationele lease.Ook voor leasing heb je overigens weer verschillende manieren waarop de leasemaatschappij aan de investering voor de wagen komt. Bedrijfskredieten zijn er daar één van, maar ook herfinanciering op wagenniveau komt voor en zelfs weer een achterliggende leaseconstructie (de wagen staat dan niet op de balans van de klant, noch op de balans van de leasemaatschappij, maar op de balans van de herfinancier.

03-03-2023 18:54:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.909

OTindex: 90.309



Tenzij je, net als wij, voor een occasion gaat. Dat wordt bij ons dan contant betaald en dan is de auto van ons en níét van de bank.

Wél zo prettig!

Dat het hier om een leaseauto ging is mij in het verhaal niet gelijk duidelijk geworden.



Laatste edit 03-03-2023 18:55 @Jawel : Ja, ik denk aan het kopen van een auto. Voor veel mensen gaat dat via de bank.Tenzij je, net als wij, voor een occasion gaat. Dat wordt bij ons dan contant betaald en dan is de auto van ons en níét van de bank.Wél zo prettig!Dat het hier om een leaseauto ging is mij in het verhaal niet gelijk duidelijk geworden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: