Advocaat in VS: ongeboren baby van gevangene zit onterecht vast

In de Amerikaanse staat Florida betoogt een advocaat dat het ongeboren kind van een zwangere gevangene 'onterecht vastzit' en dus moet worden vrijgelaten. Daartoe zou zijn cliënt buiten de gevangenis moeten bevallen.



Na het terugdraaien van het recht op abortus vorig jaar door het Amerikaanse Hooggerechtshof zou advocaat William M. Norris een reële kans kunnen maken met zijn verzoekschrift, schrijft The Washington Post.



De 24-jarige Natalia Harrell werd vorig jaar vastgezet in afwachting van haar proces. Ze wordt beschuldigd van het doden van een vrouw in een Uber. Ze was toen zes weken zwanger. Inmiddels is ze acht maanden zwanger en volgens haar is het gevangenispersoneel niet toegerust op de goede zorg voor haar en haar ongeboren kind.



Medewerkers van het detentiecentrum zouden volgens Harrells advocaat hebben geweigerd medische zorg te verlenen of Harrell naar geplande medische afspraken te brengen. Volgens de petitie heeft ze sinds oktober geen verloskundige meer gezien.



De advocaat schrijft in zijn verzoekschrift: "Het ongeboren kind zal ter wereld komen op een betonnen vloer van een cel, zonder hulp van gekwalificeerde artsen en tussen criminelen. Het kind is onschuldig."



Het OM in Florida heeft de rechtbank verzocht het verzoekschrift van advocaat Norris ongeldig te verklaren. Volgens justitie is er geen bewijs dat de medische zorg in de gevangenis ontoereikend is.

25-02-2023 12:12:40 Emmo

Quote:

Na het terugdraaien van het recht op abortus vorig jaar door het Amerikaanse Hooggerechtshof Foutje.



Het hooggerechtshof heeft zich niet uitgesproken over het al dan niet recht hebben op abortus. Het Hooggerechtshof heeft alleen maar gezegd dat de beslissing hierover bij een lagere overheid hoort. Niet bij de centrale. Foutje.Het hooggerechtshof heeft zichuitgesproken over het al dan niet recht hebben op abortus. Het Hooggerechtshof heeft alleen maar gezegd dat de beslissing hierover bij een lagere overheid hoort. Niet bij de centrale.

