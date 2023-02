Belgische ontslagen op eerste werkdag nadat baas haar tanden ziet

Een 35-jarige Belgische vrouw, die een erfelijke ziekte heeft waarbij haar tanden makkelijk afbreken, is ontslagen op haar eerste werkdag. Tijdens de sollicitatie droeg de vrouw een mondkapje, waardoor haar baas haar gebit niet kon zien. Op de eerste dag van haar nieuwe baan zag de werkgever de gebitsproblemen van de vrouw. De werkneemster kreeg nog diezelfde dag te horen dat ze niet meer terug hoefde te komen.



De vrouw solliciteerde twee jaar geleden bij een verzekeringsmakelaar. Tijdens haar sollicitatie had de vrouw een mondkapje op. Haar werkgever kon daardoor haar afgebroken tanden niet zien. De vrouw kampt met ernstige tandproblemen door een erfelijke tandafwijking. Door de coronapandemie en haar zwangerschap moest de geplande operatie uitgesteld worden, waardoor ze langer op een gebitsprothese moest wachten.



Een van de twee bedrijfsleiders zag op de eerste werkdag de afgebroken tanden van de nieuwe werkneemster. De bazin zweeg aanvankelijk, maar na de middag riep ze de vrouw apart. De werkneemster kreeg te horen dat ze beter een baan achter de schermen zou zoeken en moest een document ondertekenen waarin stond dat ze akkoord ging met ontslag.



De jonge vrouw reageerde verslagen en trok naar Unia, het Belgische centrum voor gelijkheid van kansen. Meermaals contacteerde Unia de ex-werkgever om in gesprek te gaan, maar zij weigerden steeds. Uiteindelijk stapten de vrouw en Unia naar de arbeidsrechtbank.



Volgens de ex-werkgevers had de vrouw cruciale informatie verzwegen tijdens het sollicitatiegesprek. Ook beweerden ze dat de vrouw zich agressief gedroeg. De rechter oordeelde dat de twee werkgevers de vrouw zes maanden brutoloon moeten uitbetalen als herstel voor de geleden materiƫle en morele schade. Werkgevers mogen sollicitanten niet discrimineren op basis van uiterlijk, een handicap of een erfelijke ziekte.

Ze had dus beter haar mondkapjes kunnen blijven dragen

Als mevrouw inderdaad moet wachten op een prothese lijkt me ontslag ietwat voorbarig. Bovendien, is een brokkenboel zodanig afschrikwekkend dat dit klanten kan kosten? Ik heb mijn twijfels.

@allone : Nee, haar bazen zouden zich niet zo hypocriet (en illegaal) op moeten stellen. Terecht dat ze op de vingers getikt zijn.

