Zeldzame inktvis aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee

Op het strand van Egmond aan Zee is een zeldzame inktvis aangespoeld. Het gaat om een zogeheten kleine achtarm, een Eledone cirrhosa. Dit dier komt wel voor in de Noordzee, maar wordt maar heel zelden gezien. Het leeft verder in de Atlantische Oceaan, van IJsland tot Marokko en in de Middellandse Zee.Hoe het dier op het strand van Egmond terecht is gekomen, is niet bekend. Een wandelaar zag hem liggen en maakte er een foto van. Om de grootte ongeveer aan te geven, had ze haar schoen ook op de foto gezet.Zowel de conservatoren van Ecomare als de specialist van Naturalis kwamen tot de conclusie dat het een kleine achtarm moest zijn. Die is weliswaar minder zeldzaam dan de gewone achtarm, maar wordt nog steeds heel zelden gezien.Het dier heeft zijn avontuur niet overleefd. Inktvissen leven sowieso niet lang. Na de voortplanting gaan ze dood. Ook een kleine achtarm wordt vaak niet ouder dan twee jaar.