Gemiddelde penislengte nam wereldwijd toe

Hoewel het nieuws wordt gedomineerd door verschillende crises, een ogenschijnlijk naderende apocalyps en een hoop andere ellende, piept er zo nu en dan toch nog wat goed nieuws tussendoor. De gemiddelde penis in stijve toestand is met 24 procent gegroeid.



Dat blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten eerder deze week in The World Journal of Men’s Health werden gepubliceerd. In de afgelopen dertig jaar blijkt de penis wereldwijd een aardig stukje groter te zijn geworden. Gemiddeld nam de groei met 24 procent toe.



Voor het onderzoek keek uroloog en professor Michael Eisenberg van Stanford Medicine naar onderzoeken die tussen 1942 en 2021 zijn uitgevoerd. In de betreffende onderzoeken wordt de penislengte van 55.761 piemeldragers besproken. Waar de gemiddelde penis in 1992 ruim 12 centimeter lang was, was dat in 2021 gemiddeld 15,2 centimeter.



Hoewel het voor de meeste mensen als positief nieuws is, is het volgens de professor wel iets om verder te onderzoeken. Mogelijke oorzaken van de lengteverandering zijn milieuvervuiling, verzorgingsproducten, pesticides en een levensstijl met (te) weinig beweging. Een andere oorzaak die wordt genoemd is dat kinderen eerder in de pubertijd raken. Daardoor heeft het lichaam inclusief de penis mogelijk langer de tijd om te groeien.



Het is belangrijk om te ontdekken hoe de geslachtsorganen veranderen, en vooral waarom, meent Eisenberg. Omdat het gaat om organen waarmee mensen zich kunnen reproduceren, is het voor het behoud van de mensheid van belang in de gaten te houden hoe geslachtsorganen zich ontwikkelen en of het invloed heeft op de vruchtbaarheid.

19-02-2023 08:20:54 Sjaak

Niks van gemerkt.

19-02-2023 08:44:36 Qrio

Ander artikeltje



19-02-2023 09:53:10 Mamsie

Wordt hier nu verteld dat mannen over de hele wereld grotere lullen geworden zijn?

