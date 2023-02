Dode vogels opgezet en omgebouwd tot spionagedrone

Amerikaanse wetenschappers hebben een ietwat morbide uitvinding gedaan. De Willie Wortels uit New Mexico hebben dode vogels van de nieuwste technologische snufjes voorzien, waardoor ze 'op natuurlijke wijze' rondvliegen en beeld- en geluidsopnames kunnen verzamelen.De mogelijkheden van de zogenaamde 'ornithopters' zijn eindeloos. Zo kunnen levende dieren van dichtbij worden gevolgd en onderzocht in het wild, maar ook op militair gebied lijken de mechanisch met de vleugels fladderende karkassen een waardevolle aanwinst.De uitvinding is onlangs gepresenteerd op het American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech 2023 Forum. Een fazant-prototype stal de show door met succes rond te vliegen. Toch valt er nog aardig wat te sleutelen om de drone nog natuurlijker voor de dag te laten komen.De onderzoekers maakten gebruik van 3D-vleugelbeweging- en aerodynamica-simulaties en doken zelfs de windtunnel in om hun vreemdsoortige fladderende drones te perfectioneren. De 'finishing touch' hangt nog in de lucht, schrijft het team in hun wetenschappelijke artikel: “Een laatste verbetering die we nog gaan uitvoeren, is het toevoegen van pootjes, zodat de drone kan landen en opstijgen zonder al te veel batterij te verbruiken.”