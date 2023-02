Nieuwe vrienden in de klas dankzij Stoeltjesdans

NIJMEGEN - Vriendinnetjes naast elkaar, of juist niet? En waar zet je een teruggetrokken kind neer? Allemaal vragen waar ontwikkelingspsycholoog Yvonne van den Berg onderzoek naar deed. Zij ontwikkelde de website Stoeltjesdans, die automatisch de optimale klassenindeling uitrekent voor een leerkracht. Maar de gratis tool dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes.

Het valt niet mee om de juiste indeling in de klas te maken. Er spelen veel factoren. Bijvoorbeeld wie elkaar wel en niet aardig vinden, maar ook praktische zaken zoals slechthorende kinderen die beter vooraan kunnen zitten. Het is vaak een hele puzzel.



De Nijmeegse ontwikkelingspsycholoog Yvonne van den Berg ontwikkelde de site Stoeltjesdans na haar promotie-onderzoek in 2016. Een van de opmerkelijke uitkomsten is dat je kinderen die het aanvankelijk niet zo goed met elkaar kunnen vinden prima bij elkaar in de buurt kunt zetten. Van den Berg: “Als je ze bij elkaar zet, gaan ze elkaar vaker zien, vaker spreken en dan gaan ze elkaar beter leren kennen.”

Op basis van de doelen die een juf of meester invult, rekent het programma binnen tien seconden uit wat de optimale klassenindeling is. Yvonne hoopte in 2016 op enkele honderden gebruikers van haar gratis website maar inmiddels zijn er al 15.000 gebruikers en dat kan ze er, naast haar onderzoekswerk, niet bij hebben. “Als één procent daarvan mij een mailtje stuurt ben ik elke dag wel een paar uur bezig om de mails te beantwoorden.”



En dus blijft het handige hulpmiddel met hangen en wurgen in de lucht. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie toegekend om dit jaar te onderzoeken of een verbeterde versie van Stoeltjesdans haalbaar is voor een commerciële startup. Yvonne lacht opgelucht: “Dan hoef ik in elk geval niet meer zelf al die mailtjes te beantwoorden.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: