Vrouw vergiftigt dubbelganger zodat ze paspoort kan stelen

Een Russische vrouw uit de New Yorkse wijk Queens had een wel heel bijzondere manier om aan een paspoort te komen. Ze verwerkte een Russisch gif in een cheesecake die ze vervolgens aan haar dubbelganger voerde. Door het paspoort te stelen, hoopte ze nooit terug te hoeven naar Rusland.



Viktoria Nasyrova kreeg afgelopen week de uitspraak van de rechter te horen. Nasyrova besloot haar duistere plan in 2016 uit te voeren. Ze ging naar het huis van het slachtoffer, Olga Svyk. Ze claimde een noodgeval te hebben met haar wimpers, waar Svyk haar bij zou kunnen helpen. Als dank bracht ze een cheesecake mee, meldt CBS News.



Wat Olga niet wist, is dat Viktoria de taart had vergiftigd. Binnen de kortste keren kon Olga niet meer stoppen met overgeven. De volgende ochtend werd ze bewusteloos gevonden door een vriendin. Haar paspoort en verschillende dure spullen waren weg.



De politie wist na een half jaar Viktoria op te pakken voor de misdaad. Ze kwam in beeld bij de politie nadat bleek dat ze haar criminele leven niet achter zich had gelaten. Via datingwebsites ontmoette ze mannen die ze vervolgens drogeerde en beroofde.



De reden dat ze Olga te grazen heeft genomen, is omdat ze niet terug wil naar Rusland. Daar wordt ze op 't moment gezocht voor moord. Terug hoeft ze voorlopig niet: ze is schuldig bevonden en moet 25 jaar brommen in Amerika.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: