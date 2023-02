Een levende rat werd gevonden in een verzegeld pakje brood

In een verzegeld pakje brood dat in India was besteld via de instant-bezorgapp Blinkit van Zomato werd een nog levende rat aangetroffen, zo meldden lokale media zaterdag.Twitter-gebruiker Nitin Arora, die naar verluidt het besmette voedingsmiddel kocht, deelde eerder deze maand afbeeldingen en video's van het knaagdier dat zich in het pakket bewoog.“Meest onaangename ervaring met @letsblinkit, waar een levende rat werd afgeleverd in het broodpakket besteld op 1.2.23. Dit is alarmerend voor ons allemaal. Als een bezorging van 10 minuten een dergelijke inhoud heeft, @blinkitcares, wacht ik liever een paar uur dan zulke items mee te nemen. #blinkit #zomato,” zei Arora in zijn tweet.Blinkit werd in 2013 opgericht in de Noord-Indiase deelstaat Haryana en is momenteel actief in meer dan 30 steden in het Aziatische land.Restaurant-aggregator en maaltijdbezorger Zomato nam vorig jaar Blinkit over.Als onderdeel van de gedeelde media was een screenshot van Arora's chat met een ondersteuningsvertegenwoordiger van Blinkit, die zich verontschuldigde en zei: "Ja, ik zie het, uw bezorgdheid is oprecht. Ik bied u mijn oprechte excuses aan voor dit probleem. We hebben dit genoteerd en zullen het van onze kant escaleren. Uw feedback voor dit specifieke incident is genoteerd en we zullen zeker corrigerende maatregelen nemen om dit te verbeteren.”Toen Dhananjay Shashidharan, naar verluidt het hoofd van Customer Delight bij Blinkit, het probleem online deelde, antwoordde hij dat de winkel die het besmette voedingsmiddel verkocht, van het platform van Blinkit was verwijderd.“Ik wil je verzekeren dat we al snel actie hebben ondernomen en de partnerwinkel van de lijst hebben gehaald, zelfs terwijl we de zaak met de winkeleigenaar onderzoeken. We hebben hoge normen voor hygiëne in al onze winkels en met dit incident hebben we de frequentie van audits in de winkelnetwerken verhoogd', zei hij in zijn tweetantwoord.Door voedsel overgedragen ziekten leiden in India tot 120.000 doden per jaar, volgens gegevens die in 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn gedeeld.In statistieken die tijdens Wereldvoedselveiligheidsdag in 2020 zijn gepubliceerd, zei de WHO dat het verwacht dat door voedsel overgedragen ziekten in India zullen stijgen van 100 miljoen in 2011 tot 150-177 miljoen in 2030.