Albanees strooit met bankbiljetten tussen Ter Apel en Emmen

De politie heeft donderdagavond een verdachte aangehouden die vermoedelijk bankbiljetten heeft gestolen bij een woninginbraak in Sellingen. De 41-jarige Albanees reed in een auto met een Duits kenteken en gooide tijdens de achtervolging tussen Ter Apel en Emmen ‘diverse bankbiljetten’ uit zijn auto.



De politie heeft de auto in Emmen tot stoppen kunnen dwingen en de verdachte is gearresteerd vanwege zijn illegale verblijf en als verdachte van de inbraak.



Hij wordt verhoord voor mogelijke betrokkenheid bij andere inbraken in de regio.

Reacties

Kan die vent niet eens bij mij in de buurt gaan strooien?

Zo'n truc werkt misschien in het door en door corrupte Albanië met zijn onderbetaalde politieagenten, maar hier niet.

