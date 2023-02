Tientallen gigantische turbines op Schotse windmolenparken aangedreven door dieselgeneratoren

Scottish Power gaf toe dat 71 van zijn windmolens waren aangesloten op de fossiele brandstoftoevoer nadat er een storing was opgetreden in hun stroomvoorziening.

Tientallen gigantische turbines op de windmolenparken in Schotland worden aangedreven door dieselgeneratoren, zo kan de Sunday Mail onthullen. Scottish Power gaf toe dat 71 van zijn windmolens waren aangesloten op de toevoer van fossiele brandstoffen na een storing in het elektriciteitsnet.

Het bedrijf zei dat het gedwongen was om actie te ondernemen om de turbines warm te houden tijdens zeer koud weer in december. Maar een klokkenluider heeft de Sunday Mail verteld dat het incident een van de vele tekortkomingen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid is.

De medewerker, die anoniem wilde blijven, zei: “De Schotse regering wil ons land aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders, aangezien 40 procent van de wind die door Europa waait, door Schotland waait. Dat mag echter niet betekenen dat onze waterwegen en de natuur vervuild raken met koolstof uit dieselgeneratoren en hydraulische olie.

Colin Smyth, MSP van Labour in Zuid-Schotland, zei: “De SNP en de Groenen hebben keer op keer bewezen dat ze niet te vertrouwen zijn op het gebied van milieukwesties. Ze loven het potentieel van Schotland op het gebied van hernieuwbare energie, maar lijken er niet voor te zorgen dat de reeds bestaande energiebronnen goed worden beheerd. Dit is niet het eerste probleem dat over deze site wordt opgeworpen en er bestaat bezorgdheid over een gebrek aan openheid wanneer zich problemen voordoen.

"Wat de redenen ook zijn, het moeten gebruiken van dieselgeneratoren om defecte turbines ijsvrij te maken, is milieuwaanzin. Dit niveau van oneerlijkheid raakt de kern van de SNP en de Groene Regering, waar hun retoriek over netto nul heel anders is dan de realiteit."

Maar de klokkenluider onthulde hoe ze generatoren moesten binnenhalen nadat het probleem was ontdekt.

De medwerker zei: “In december waren 60 turbines in Arecleoch en 11 in Glenn App spanningsloos vanwege een kabelstoring bij het windpark Mark Hill. Om deze turbines van stroom te voorzien, draaiden dieselgeneratoren meer dan zes uur per dag.”

Turbines bleven lange tijd op half vermogen draaien vanwege defecte convertormodules.

Anderen in "testmodus" waar ze elektriciteit afnemen in plaats van bijdragen aan het net.

Meer dan 4000 liter olie lekte uit hydraulische units op turbines en spoot over het landschap.

Zorgen over veiligheidsnormen en transparantie.

De klokkenluider zei: “Turbines zijn regelmatig offline vanwege storingen waarbij ze energie van het net halen in plaats van deze op te wekken, en ook lange tijd op half vermogen blijven draaien vanwege onderdelen die niet zijn vervangen.



"Vuile hydraulische olie wordt ook regelmatig over het Schotse platteland gespoten als gevolg van scheuren in mechanismen. De veiligheidsnormen zijn niet verbeterd sinds in 2017 een arbeider om het leven kwam bij het Kilgallioch-windpark."

Colin Smyth, MSP van Labour South Scotland, noemde de dieselbeweging "waanzin"

We onthulden vorig jaar hoe de voorzitter van ScottishPower, de Spanjaard Ignacio Galan, in 2021 meer dan £ 11 miljoen verdiende.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: