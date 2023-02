Vader verdachte bedreiging school Rijswijk: Zoon is gehackt en onschuldig

De vader van de 18-jarige scholier die wordt verdacht van bedreigen van een middelbare school in Rijswijk, zegt dat de politie zijn zoon vandaag (zondag) nog laat gaan. Volgens hem is zijn zoon onschuldig, laat hij aan Hart van Nederland weten.



Ongeloof overheerst wanneer de scholier zaterdagavond allerlei "rare berichten" krijgt, zegt zijn vader die liever niet met zijn naam naar buiten treedt. "Hij kwam meteen naar mij toe en zei: 'Pap, ik snap er helemaal niets van. Ik ben gehackt.'", blikt zijn vader terug.



"We hebben toen meteen de school gebeld", zegt hij. Maar dat kon niet voorkomen dat de politie groots uitrukt. Het ging vervolgens allemaal razendsnel. "Toen stonden er opeens twintig politiemannen voor de deur en kreeg ik een onderhandelaar aan de lijn."



Lokaal persbureau Regio15 heeft het bericht ingezien die rondging onder ouders, leraren en leerlingen. "Op maandag 6 februari gaan jullie er allemaal neergeschoten worden", luidt de tekst. In het bericht staat dat hij daarna zelfmoord zou plegen, omdat hij zou lijden onder de druk van de school en hij zou daar worden gepest.



Maar volgens de verbouwereerde vader gaat het juist heel goed dit schooljaar: "Hij zit lekker in zijn vel, heeft het naar zijn zin met stage. Hij heeft leuke leraren en gaat graag naar de fitness." Hij krijgt verder geen enkel signaal dat het slecht zou gaan op school: "We hebben nooit gesprekken met school, er is echt niks aan de hand."



Daarom denkt ook hij dat zijn zoon gehackt is. Dit zou via het communicatieportaal van de school zijn gebeurd. Ondanks dat hij zeker weet dat zijn zoon onschuldig is, begrijpt hij het politieoptreden wel: "Ik snap dat de politie dit serieus neemt, zeker na wat je in Amerika ziet."



De politie hield zaterdagavond de 18-jarige scholier aan. In de mail die werd rondgestuurd, stonden ook foto's van dozen van (9mm) vuurwapens. De politie liet eerder al weten dat bij doorzoeking in de woning geen wapens zijn gevonden. De politie doet momenteel onderzoek naar waar de dreiging vandaan komt. Hart van Nederland heeft het verhaal van de vader van de verdachte aan de politie voorgelegd, maar die kon nog niet bevestigen dat de verdachte inderdaad onschuldig is.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: