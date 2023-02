Exotisch snackfenomeen nog steeds een succes: de Discodel

NIJMEGEN - Ineens had half Nederland het erover: de 'discodel'. In maart 2016 bedachten vier studenten uit Nijmegen de frikandel met daarin mayonaise en een laag discodip, bekend als topping voor softijsjes. Het fenomeen haalde het nieuws op veel plekken en verleidde heel wat mensen naar Nijmegen te gaan en 'm eens te proeven. Op de Dag van de Frikandel nemen we de ontstaansgeschiedenis nog eens onder de loep.Richard Gossens, Bas van Lith, Sander de Best en Stijn Berger stonden zeven jaar geleden aan de wieg van de discodel. De vier studeerden in Nijmegen en doken op hun stapavond wel eens de FEBO aan de Molenstraat in. "Op één van die avonden waren we in een gekke bui en zeiden we tegen elkaar: laten we het eens wat wilder aanpakken", blikt Richard terug. "Ze hebben in een snackbar zo veel snacks, waarom zouden we niet iets combineren? Zo kwamen we op het idee van de 'discodel', een frikandel met discodip. Dus dat hebben we besteld."De vrienden waren in die tijd geregeld te vinden in de FEBO en bestelden 'hun' snack dan ook vaak. Na een recensie op snacknieuws.nl ging het balletje rollen en voor de jongens het wisten, hingen ineens de kranten, tv-stations en radiozenders aan de lijn voor hun verhaal. Na enige tijd ging de mediastorm weer liggen en konden de vier weer ongestoord door met hun studentenleven.Een discodel eten in de FEBO hielden ze erin, maar daar kwam een einde aan na een incident. Of beter gezegd: een incidentje. "Een andere vriend gooide een keer in een bezopen bui een frietje over de toonbank. Vanaf dat moment mochten we niet meer binnen, omdat onze discodel werd geassocieerd met troep in de zaak. Toen zijn we maar naar het Keizer Karel verhuisd voor de snacks. Daar zijn we overigens wel altijd netjes gebleven", lacht Richard.Zo verkaste de 'uitvinding' van de jongens via de FEBO naar het Cafetaria Keizer Karelplein. En anno 2023 verkoopt de wonderlijke combinatie van een frikandel met mayonaise en discodip daar nog steeds prima, zegt Abdel Ourahou van het cafetaria. Tegenwoordig kost de specialiteit van het huis 3,25 euro. "Gemiddeld gezien wordt hij meerdere keren op een avond besteld. Gisteren heb ik er nog zes verkocht aan een klant", klinkt het lachend. "Het gebeurt ook vaak dat mensen speciaal hierheen komen om 'm te bestellen, omdat ze er iets over hebben gezien op YouTube."Maar hoe valt-ie in de smaak bij klanten die de discodel voor het eerst proeven? "Heel wisselend. De één vindt hem lekker, de ander niet. Er zijn ook mensen die liever een frikandel met mayonaise en chocodip eten. En weer anderen willen liever half-om-half. We hebben het allemaal."Richard Gossens kijkt ervan op dat de discodel nog steeds op de menukaart staat bij het Cafetaria Keizer Karelplein. "Ik dacht dat-ie van de kaart was gehaald, maar niet dus. En hij kost tegenwoordig 3 euro 25? Tja, inflatie hè? Ik heb er al jaren geen meer gehad. In 2017 ben ik verhuisd uit Nijmegen, ik denk dat ik in dat jaar de laatste heb gegeten."Hij vindt het wel mooi dat na al die jaren de inventieve snack nog 'een ding is' in Nijmegen. "Ik vond het verwonderlijk hoeveel aandacht er destijds voor was. Meer dan een storm in een glas water was het niet. Maar ach, het was leuk. Of we er achteraf patent op hadden moeten aanvragen? Oh, nee hoor. Dan hadden we al die snackbars af moeten gaan om te controleren op die paar euro's die ermee verdiend werden. Dat was wat te veel van het goede geweest."