01-02-2023 10:57:45

En dit is nog maar het begin. ChatGPT zal vast nog veel verbeterd worden. Een AI die goed getraind is voor een bepaalde toepassing is nu al beter in bepaalde dingen dan getrainde mensen (zoals tumoren ontdekken in MRI scans, defecten ontdekken in spoorstaven bij Prorail, schaken, etc.). Dit is zowel een kans als een bedreiging: erg geavanceerde AI zou een hele hoop banen kunnen kosten in de toekomst maar het zou ook mensen goed kunnen ondersteunen met specifieke taken zoals je een stuk gereedschap gebruikt. Ik ben benieuwd waar het heen gaat. Als AI veel kan/mag in onze maatschappij moeten we er voor zorgen dat de macht over de AI niet te veel geconcentreerd wordt bij maar een paar mensen.ps: Dit bericht is niet door een AI gemaakt