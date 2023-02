Japanse aquariumvis pleegt creditcardfraude tijdens livestream

Een aquariumvis die creditcardfraude pleegt via een Nintendo-console. Het klinkt schier onmogelijk, maar is toch echt gebeurd. Hoe we dat weten? Het hele voorval was te zien in een livestream op YouTube. Terwijl de maker even schitterde in afwezigheid, wist een visje saldo op te waarderen voor de Nintendo e-shop én de creditcardgegevens van zijn baasje te delen met honderden kijkers.



De Japanse youtuber Mutekimaru streamt nog steeds door. Op zijn kanaal kun je zien hoe zijn vissen de nieuwe Pokémon-game proberen te voltooien. Met een webcam gericht op zijn aquarium, bewegingsregistratie en een rooster met controller-knoppen weten de vissen zelfstandig het spel te spelen. Elke keer als ze ergens overheen zwemmen wordt dit door de gekoppelde Nintendo Switch gezien als het indrukken van een knop.



Op die manier hebben de gekieuwde gamers al honderden uren in Pokémon Scarlet zitten. De verwachting is dat het ze duizenden uren gaat kosten. In 2020 speelden dezelfde vissen Pokémon Sapphire succesvol uit, weet Techspot. Wel was hier 3.195 uur voor nodig, waar een menselijke speler er zo'n 30 uur over doet. Ondanks de vele uren spelen de visjes op dit moment langzaam maar zeker de nieuwe Pokémon-titel uit.



Rond de 1144 uur ging dat even flink mis. De pientere visjes wisten de rekening van hun eigenaar te 'plunderen'. Dat ze daarvoor creditcardfraude moesten plegen kon ze ogenschijnlijk weinig schelen. Doordat de game op dat moment crashte, hadden de vissen toegang tot het menuscherm van de console. Het duurde niet lang of een nieuwe avatar werd gekocht met punten, en niet veel later was het ook in de digitale spelletjeswinkel raak.



Op stream zagen de kijkers hoe de vissen een bedrag van 500 Yen (€3,53) wisten toe te voegen aan het Nintendo account van de youtuber. Dat gebeurde met de creditcard die nog op het apparaat stond ingesteld. Naast dat de vissen daarmee op heterdaad zijn betrapt op creditcardfraude en diefstal, kregen ze het daarbij ook nog voor elkaar om de creditcardgegevens van de eigenaar te delen met de wereld.



In de zeven uur die de visapocalyps duurder wisten de aquariumbeestjes ook nog de N64 emulator te downloaden, PayPal een bevestigingsmail naar de youtuber te laten sturen én zijn accountnaam te veranderen van 'Mutekimaru' naar 'ROWAWAWAWA¥'. De roof kwam na zeven uur tot een einde omdat de vissen ook zelf het apparaat wisten uit te schakelen.



Wonder boven wonder was Nintendo zo genereus om de maker zijn 500 Yen terug te storten, uiteindelijk heeft het geintje hem 10 punten gekost voor een profielfoto. Of de vissen worden vervolgd is niet bekend.

